 

“Фигурка – огонь”, “Самая красивая”, “Слишком шикарная”, “Принцесса”. Дорофеева вышла в свет

03.09.2021, 8:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Моя жизнь – это вечные поездки, поэтому заметить меня в чем-то женственном можно крайне редко! Сегодня не смогла удержаться, чтобы не сделать себе маленький праздник и выйти в платье на презентацию нового аромата”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Фигурка – огонь”, – заявила подписчица kristinasaenkozhosan.

“Слишком шикарная”, – написал d.o.d.o.f.a.n.

“Принцесса”, –- отметил dorofeeva.fact.

“Самая красивая”, – заявила qddprm.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

Дорофеева замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились в 2015 году после четырех лет отношений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Кадровые перестановки в “Нафтогазі”. В Госдепе заявили, что США озабочены “манипуляциями” Кабмина

27.08 / Байден возложил вину за теракт в Кабуле на ИГ

04.12 / Половина украинцев больше боятся экономических последствий COVID-19, чем самой болезни – опрос

19.08 / 64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Среди противников присоединения к ЕС лишь четверть за сближение с РФ – социологи

20.05 / Новые кроссоверы CheryExeed LX появились в России

07.12 / Ученые напомнили об уникальности Солнечной системы

22.07 / Мишустин пошутил в ответ на просьбу взять на контроль документ о племенном молодняке

22.11 / «Зеленая альтернатива» объявила об участии в выборах в Госдуму в 2021 году

01.08 / Турция и Азербайджан начали совместные учения

03.09 / “Не думала, что когда-нибудь выставлю это”. Димопулос разделась, чтобы показать, как изменилась ее фигура после похудения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика