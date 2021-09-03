 

Совместное заявление Зеленского и Байдена показало: нынешняя администрация США не готова поддержать сближение Украины и НАТО – СМИ

03.09.2021, 8:58, Новости дня
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На это обратил внимание в авторской статье редактор “Европейской правды” Сергей Сидоренко в материале, который вышел 2 сентября. 

Он объяснил, что заявление, хотя и было сделано по итогам встречи, готовили заранее. Документ отображает скорее коллективное мнение американского правительства об Украине и является демонстрацией ожиданий от страны, которые Киев согласился подтвердить публично, говорится в статье. 

“Важно как то, что есть в этом документе, так и то, чего там нет. Совместное заявление Украины и США документально подтвердило то, о чем в дипломатических кругах говорят уже несколько месяцев: действующая администрация США не готова поддерживать сближение Украины с НАТО. […] Но и отказа также не звучит. Похоже, что у Байдена сейчас определяются, что делать с Украиной, и не нашли ответа на этот вопрос даже сами для себя и оставляют возможность для поворота политики Вашингтона как в одну, так и в другую сторону”, – пишет Сидоренко. 

По данным источников “Европейской правды”, часть топ-представителей американского правительства скептически относятся к дальнейшему сближению Украины и НАТО и советовали Зеленскому не поднимать вопрос ПДЧ на встрече с Байденом. 

Глава Украинского государства сделал иначе. Зеленский рассказывал после встречи в Белом доме, что много разговаривал с Байденом о вступлении Украины в НАТО. 

“Мы говорили о месте, роли и где Украина в этом Альянсе, кроме слов, кроме изменений в нашей Конституции, реальность существования Украины в НАТО – какова она? Я чувствую и слышал, что президент лично поддерживает Украину в вопросе предоставления членства в НАТО. Но каким будет путь, мне сейчас трудно вам сказать”, – отметил Зеленский 1 сентября. 

Президент Украины хотел узнать, что думает по этому поводу не госсекретарь США Энтони Блинкен или другие американские чиновники, которые неоднократно комментировали тему, а лично Байден, пишет Сидоренко. Журналист напомнил, как Зеленский в интервью Axios признался, что хотел бы спросить Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО. 

“Киев хотел понять, что определяет осторожность американской администрации. Нежелание раздражать Путина? Готовность снова пожертвовать интересами Украины, чтобы избежать разногласий с европейскими партнерами вроде Германии? Разочарование? Или что-то другое?” – пояснил Сидоренко. 

Контекст:

Во время визита Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркнул Кулеба.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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