 

Путин проведет прямую линию, посвященную вопросам истории

03.09.2021, 8:51, Разное
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9 сентября состоится внеочередная “Прямая линия” президента РФ Владимира Путина. Как сообщил пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков, в это раз она будет полностью посвящена темам, связанным с историей.

Песков рассказал, что глава государства много времени уделяет изучению архивных документов и готов ответить на волнующие граждан вопросы.

“Мы наблюдаем огромный интерес cо стороны общества к истории. Об этом свидетельствует большое количество исторических вопросов, присылаемых президенту. И это неслучайно: Владимир Владимирович в этой области не просто приятный собеседник, но и признанный в научных кругах эксперт”, – отметил пресс-секретарь.

Песков таже добавил, что во время предыдущих “Прямых линий” Путин был вынужден уделять много времени другим, менее значимым темам: зарплаты учителей, отсутствие дорог в регионах или стоимость продуктов питания.

Анализ присланных президенту вопросов показал, что больше всего россиян интересуют история русско-украинских отношений, личность Малюты Скуратова, а также причины Семилетней войны между Россией и Швецией.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство жителей России поддерживает идею исторической “Прямой линии”. 60% респондентов признались, что доверяют официальной трактовке событий больше, чем Интернету. А 75% опрошенных считают переписывание истории основной угрозой национальной безопасности России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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