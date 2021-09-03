Психолог развеял миф о пользе курения при COVID-19

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03.09.2021, 8:26, Разное
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Психолог Артур Гараганов развеял миф о пользе курения при заражении коронавирусом. Последствия употребления никотина могут быть крайне тяжёлыми, вплоть до летального исхода.
Коронавирусная инфекция охватила весь мир, приведя к многочисленным жертвам. Несмотря на повышенную уязвимость органов дыхания, в обществе бытует миф о якобы пользе такой вредной привычки, как курение для заболевших COVID-19. Психолог Гараганов пояснил об ошибочности такого мнения.

На самом деле, уверен эксперт, пациентам с коронавирусом всего лишь тяжело признать, что они вредят сами себе. Поэтому эти люди такими домыслами объясняют и оправдывают свою зависимость. Человеку сложно что-либо менять в своей жизни, это и приводит к активной позиции по защите курения. Одним из подобных аргументов стал ничем не оправданный миф о благотворном влиянии никотина при инфицировании COVID-19.

Однако статистика медицинских учреждений свидетельствует об обратном. Так, в докладах Роспотребнадзора значится, что курящие в большей степени подвергаются опасности тяжёлого течения заболевания и его осложнений. Это происходит вследствие ослабления организма и в частности, лёгких и дыхательной системы.

При этом на приверженцев сигарет никакие доводы и факты чаще всего не действуют. Поэтому, кроме медработников, переубеждением курящих должны заниматься их близкие. Необходимо регулярно информировать больного об опасности, которую несет в себе никотин. Как пишет «Слово и дело», последствия попадания этого вещества во время заболевания коронавирусом могут быть крайне тяжёлыми, вплоть до летального исхода.



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