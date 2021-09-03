 

Путин поддержал увеличение льгот для авиакомпаний Дальнего Востока

03.09.2021, 8:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) поддержал инициативу по увеличению обратного акциза на топливо для авиаперевозок на Дальнем Востоке.

Налоговый кодекс предусматривает льготу для авиакомпаний: акциз на авиационное топливо, который они уплачивают, возвращается им из бюджета к коэффициентом 2.08, рассказал Путину на встрече председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

«Налоговый вычет на топливо – так называемый обратный акциз на топливо – он единый по стране. Он предусматривает коэффициент 2.08 для всех авиакомпаний и для всех регионов. Это мало для Дальнего Востока, где зачастую стоимость топлива ваше», – сказал Троценко, передает РИА «Новости».

Он предложил «для Дальнего Востока установить коэффициент 3.34, а для авиатоплива с поставками морским или речным транспортом – установить его как 6». «Это некоторым образом выровняет стоимость авиационного топлива и существенно снизит стоимость авиационных билетов», – сообщил Троценко.

Путин назвал такое предложение справедливым и пригласил к обсуждению министра финансов Антона Силуанова. «Я понимаю, что это денежки, но тем не менее, если мы хотим здесь поддержать перевозки – это существенная мера», – сказал президент главе Минфина.

«Да, это увеличит компенсацию из бюджета (авиакомпаниям). Нужно посмотреть тогда модель работы наших компаний, насколько она сегодня имеет проблемы, чтобы дополнительно поддерживать из бюджета. Мы подготовим предложения», – пообещал Силуанов.

Ранее Путин заявил, что единая дальневосточная авиакомпания должна предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Французского журналиста после сообщений «Голоса» пригласили на УИК в Раменском

13.02 / Зеленский 14–15 февраля посетит ОАЭ

22.07 / Эксперты рассказали о безопасности использования пищевых ароматизаторов

17.03 / Стало известно состояние заболевшего коронавирусом Асада

16.03 / Первый мэр Севастополя Семенов: Когда Лавров получил наш меморандум, втоптал сигарету в пепельницу со словами: “Ну это, ребята, вы напрасно”

06.05 / Останки динозавра неизвестного вида обнаружены в Китае

03.12 / Столтенберг высказался о разногласиях Украины с Венгрией

03.09 / Пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в Харьковской области

30.07 / Путин заявил о готовности МО работать в Усолье-Сибирском для ликвидации загрязнения

05.07 / Эстонский министр раскритиковал партнеров по коалиции за разжигание розни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика