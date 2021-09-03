Соглашение о создании нового города у Владивостока подписано на ВЭФ

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03.09.2021, 7:19, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа Восточном экономическом форуме подписано соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока, на Дальнем Востоке появится первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн человек, информирует Минвостокразвития.

«Соответствующее соглашение было подписано на ВЭФ–2021 между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

В рамках разработки мастер-плана города Спутник ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ) выступит мастер-девелопером и займется реализацией комплекса мероприятий по развитию проекта, включающего формирование концепции, разработку предварительного и финального технико-экономического обоснования, инвестиционную стадию, привлечением финансирования, а также поиском девелопера и дальнейшего эксплуатанта. ВЭБ.РФ в свою очередь будет участвовать в разработке схем организации финансирования проекта.

Минвостокразвития, КРДВ и ВЭБ.РФ для обеспечения развития комфортной городской среды рассмотрят возможность использования различных мер и механизмов государственной поддержки, таких как «Дальневосточный квартал», «Дальневосточная концессия», «Дальневосточная ипотека», льготные программы финансирования со стороны ВЭБ.РФ и другие.

Создание нового города планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» менее чем в 30 км от Владивостока.

«Территория опережающего развития «Надеждинская» – не только одно из самых успешных, но и красивых мест Российской Федерации. Здесь мы запускаем строительство нового пригорода – город Спутник – площадью более 1 млн кв м. Расположение привлекательное для застройки: 10 минут до аэропорта, 40 – до центра столицы Приморья, 15 – до Артема. Рассчитан до 50 тыс. жителей на первом этапе. Если посмотреть глобально, то это будет первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн человек на Дальнем Востоке», – сказал первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, чьи слова приводятся в сообщении.

Напомним, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника Владивостока, при объединении его с Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек.



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