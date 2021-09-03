Путин отложил решение об отсрочке проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса.

«Пять лет – это конечно, большой срок… Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе общения с модераторами и спикерами ВЭФ.

На встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ в пятницу глава государства отметил, что форум «прочно занял достойное место в международном календаре мероприятий подобного рода». «Это интересная площадка, полезная площадка и для наших партнеров, которые приезжают на это мероприятие во Владивосток, и для российского бизнеса, представителей различных уровней власти», – передает ТАСС слова Путина.

Он пояснил, что ВЭФ «позволяет проанализировать то, что сделано в регионе, огромном регионе РФ – Дальневосточном – за предыдущее время и наметить совместно какие-то шаги по развитию региона».

«Это важно для людей, здесь проживающих, для власти, для того, чтобы продемонстрировать, на что мы способны, а для бизнеса – для того, чтобы начать или продолжить интересные, перспективные проекты, которые для бизнеса приносят и удовлетворение, реализуют в хорошем смысле слова амбиции, приносят прибыль, что немаловажно», – подчеркнул президент. Он отметил, что на нынешней встрече хотел бы получить информацию о работе на ВЭФ.

В четверг Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа сообщил о необходимости ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы.