В ЕС заявили, что пока не будут торопиться с признанием “Талибана”

Виганд сказал, что официальные отношения с “Талибаном” установятся только в том случае, если движение будет выполнять определенные условия, включая уважение прав человека и беспрепятственный доступ для гуманитарных работников.

По его словам, у стран – членов ЕС нет сомнений, что им нужно взаимодействовать с “Талибаном”, нам нужно общаться с представителями движения, нужно влиять на него.

Однако он подчеркнул, что ЕС “не будет спешить ни с признанием этого нового образования, ни с установлением официальных отношений”.

Виганд сказал, что неясно, сможет ли “Талибан” эффективно управлять в стране, но для ЕС ключевым условием официальных отношений будет создание инклюзивного и представительного переходного правительства.

Он добавил, что другими условиями признания “Талибана” будет разрешение свободного проезда афганцам, желающим покинуть страну, воздержание от репрессий против лиц, связанных с иностранными государствами или бывшим правительством, и предотвращение превращения Афганистана в убежище для террористов.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека.

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