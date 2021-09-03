Вкуснейшая шаурма от Сергея Жукова: Способ приготовления

Солист группы “Руки Вверх!” владеет собственным баром, в котором подают вкусные напитки и аппетитную еду. У посетителей заведения есть любимое блюдо — шаурма “Крошка моя”. Сергей Жуков решил раскрыть секретный рецепт, который легко исполнить в домашних условиях.

Ингридиенты

1 лист армянского лаваша, 60 граммов филе куриной грудки, по 30 граммов свежих и маринованных огурцов, 40 граммов помидоров, 30 граммов салата Айсберг, 2 столовых ложки шашлычного соуса, 1 столовая ложка майонеза, 1 столовая ложка сметаны жирностью 15%, 1/3 столовой ложки кефира (3,2%). Зелень и чеснок можно добавить по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг первый. Жарим курицу на растительном масле на сковороде. Когда мясо остынет, нарезаем его на несколько продолговатых частей.

Шаг второй. Готовим свой соус! Смешиваем в одной емкости майонез, кефир, сметану, чеснок и зелень.

Шаг третий. Разворачиваем лаваш и смазываем его полученной смесью. Важно, чтобы она располагалась ближе к одному из краев мучного изделия.

Шаг четвертый. Выкладываем все огурцы, салат Айсберг, соус шашлычный, курицу и помидоры. Закручиваем лаваш по краям к центру и заворачиваем шаурму.

Шаг пятый. Жарим блюдо на гриле с двух сторон. Готовность определяем по горячему состоянию внутри и коричневатому цвету снаружи.

Готовый продукт подаем на красивой тарелке. При желании вы можете творчески оформить кулинарный изыск — завернуть шаурму в пергамент и подвязать бечевкой. Сергей Жуков желает вам приятного аппетита!