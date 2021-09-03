Попытка. Не пытка

Нулевая ничья россиян с хорватами в «Лужниках» не огорчила ни гостей, ни хозяев.



Валерий Карпин во время матча сборной РФ против хорватов в «Лужниках». Фото: РИА Новости

В очередной раз нас призвали полюбить сборную России. По мне, так лучше бы призвали сборную полюбить болельщиков. То есть сыграть с хорватами так, чтобы ее если не полюбили, то хотя бы зауважали. А то в последнее время было как-то не до любви.

Лидерство хорватов в отборочной группе «H» было зыбким, равно как и претензии на лидерство во многом новой сборной России. За гостей был авторитет действующих вице-чемпионов мира, против — отсутствие травмированного Луки Модрича, едва ли не самого умного футболиста современности. Этим трудности Златко Далича не ограничивались — главный тренер гостей признался, что плохо представляет себе, в каком ключе будет действовать «бездзюбная» сборная России. Дзюбу и возносили, и проклинали, но без лучшего российского бомбардира последних лет национальную сборную представить было довольно трудно. Однако Валерий Карпин уверенно сказал растерявшему форму капитану «нет», вследствие чего пришлось искать иные аргументы.

Главным сюрпризом, и не только для соперника, оказалось появление в основе 18-летнего полузащитника московского «Динамо»,

уроженца Самары и воспитанника тольяттинской футбольной академии имени Коноплева Арсена Захаряна. Именно он на протяжении часа игры представлял главную угрозу для ворот Доминика Леваковича, и особенно хороший шанс был у юного дарования в первом тайме, когда Левакович только кончиками пальцев перевел посланный под перекладину мяч из пределов штрафной.

Карпин выставил состав легконогий и быстрый, с активными флангами и без ярко выраженных нападающих. Пока хорваты присматривались к новой сборной России, Захарян не без помощи Алексея Миранчука и получил тот самый великолепный шанс отличиться.

Игрок сборной РФ Арсен Захарян в матче против Хорватии. Фото: РИА Новости

Разбирались гости недолго, порыв легкой кавалерии осадили минут через двадцать, вышли из-под прессинга и взяли мяч под контроль. Взяли мяч, но не игру,

которой явно не хватало осмысленности и агрессии. Попади Иван Перишич на последних минутах первого тайма в пустой угол — тогда, возможно, простора для проникающих атак у гостей стало бы побольше. Но Перишич, к счастью, промахнулся. За голову звездный хавбек «Интера» не схватился, и именно после этого эпизода возникло очень четкое ощущение, что ничья не расстроит ни хозяев, ни гостей.

Все и так неплохо складывалось во второй половине встречи для сборной РФ — хорваты по-настоящему не заводились, впереди у россиян что-то получалось, Маринато Гильерме на последнем рубеже был вполне надежен, но Валерию Карпину, естественно, хотелось большего. Вот он для усиления давления и придания основательности игре и сделал пять замен — в основном в конце встречи. Ставка на «столба» Антона Заболотного (ау, Дзюба!), который вышел на поле с самого начала второй половины, не сыграла, стремление главного тренера экспериментировать по ходу ключевого матча осени слегка отдавало авантюризмом, но ничьей Карпин добился.

Для дебюта в авральных условиях неплохо, но не более того.

При своих остались не только РФ с Хорватией, но также сыгравшие вничью, только результативную, главные преследователи — Словения со Словакией. А главную сенсацию в группе преподнесла сборная Мальты, ни с того ни с сего разгромившая дома вполне крепкую сборную Кипра. На Кипр сборной РФ в конце недели и предстоит отправляться. А после — принимать дома Мальту.

Перехватить инициативу у лидера группы в очной встрече не получилось, продолжить попытку календарь позволяет идеально, но потирать заранее руки не советую. Даже перед оконфузившимся Кипром.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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