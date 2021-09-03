“Не по росту трон”: Зеленского высмеяли в Сети после встречи с Байденом

Вечером 1 сентября президент США Джо Байден принял в Белом доме своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Встреча политиков продлилась около двух часов и закончилась по сути стандартными обещаниями поддержки. Вместо конкретных решений глава Незалежной получил в свой адрес кучу насмешек, издевок и критики. В Сети высмеяли Зеленского после встречи с Байденом.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на “заискивающее” выражение лица президента Украины, который зачем-то решил снять маску перед главой Белого дома. Комментаторы подчеркнули, что Зеленский слишком много “хлопотал” на фоне Байдена, который, наоборот, вел себя “бодро”.

В целом, в Интернете подчеркнули, что образ Зеленского соответствовал его прежней профессии комика. Пока одни смеялись, другие пытались пожалеть политика. Пользователи обратили внимание на высоту кресла, в которой “утонул” глава Незалежной. Один шутник написал, что “трон” не подходит Зеленскому по росту.

От внимания комментаторов не ускользнули даже угощения, которое подали главам Украины и США. Их весьма позабавило печенье. Один из пользователей иронично вспомнил про “печеньки Нуланд”, которые американский политик раздавала участникам Майдана.

Если поездку Зеленского в США назвали позорной, то поведение Байдена такой критики не встретило. Главной темой шуток стало “бодрое” настроение американского лидера. Пользователи отметили, что он “хорошо выспался” на переговорах.