Мнение: О том, как сердобольные сограждане отмазывают водителя-убийцу

Оказывается, некоторые люди не могут спать спокойно от мысли, что убийца, пусть и невольный, сидит в тюрьме.

Вот характерный пост по известной трагедии в Солнцево.

С ужасом наблюдаю кадры с девушкой, которой сейчас планируют накормить разгорячённую толпу из-за резонансной аварии с гибелью детей. Леденящий кошмар в том, что перед нами сейчас разворачивается сюжет, в котором двоих детей убил третий, более взрослый, но тоже ребёнок…

Сейчас ей по требованию прокуратуры предлагают изменить обвинение на более тяжкое. То есть девушку ждёт показательная казнь со всеми отягчающими… Понятно, что она виновата. Но действительно ли вся проблема только в этой девушке? Может она еще и в тех, кто не организовал движение на данном участке дороги наиболее безопасным образом?

Ну и главное . Чудовищное событие, повлекшее за собой гибель двоих детей, уже произошло. Это страшная трагедия, с которой будет жить не только мать этих малышей и их близкие, но и виновница аварии, которая сейчас, в свои восемнадцать лет получила такой жизненный урок, после которого не каждый сможет оправиться вообще когда-либо. С девушкой работает психолог, но судя по ее виду– она на грани и ее психическое состояние в данный момент крайне подавленное. Насколько бы чудовищную ошибку за рулём она ни совершила – ещё одной трагедии, когда обвиняемая сломается под гнётом обрушившейся на неё всей своей мощью правоохранительной системы, допустить нельзя .

И мой комментарий.

Юлия, но ведь и Вы в своих постах применяете всё те же приёмы речевой манипуляции, только с другим знаком. Ну вот, например:

– девушку ждет показательная казнь со всеми отягчающими, притом что случившаяся авария …является совершенно типичной для нерегулируемых переходов;

/как будто типичность преступления должна выступать смягчающим обстоятельством для преступника, не говоря уже о том, что казнь – это принудительное лишение жизни, а виновницу аварии ждёт максимум лет 5-6 лишения свободы (7-ку вряд ли дадут, учитывая возможности семьи нанять хороших адвокатов) с перспективой выйти года через 2-3 по УДО, при этом в действительности жизни потеряли только двое детей.

– это страшная трагедия, с которой будет жить… виновница аварии, которая сейчас, в свои восемнадцать лет получила такой жизненный урок, после которого не каждый сможет оправиться вообще когда-либо;

о ничем невосполнимой трагедии двух матерей, потерявшей по сыну, о матери, переживающей за 9-месячную дочку и за свою мать, которая тоже попала в больницу после ДТП с инфарктом, Вы не говорите ничего (то, что упоминаете вскользь про “трагедию матери”, вообще не делает Вам чести ибо даже факты не удосужились выяснить). А вот на переживаниях виновницы ДТП внимание акцентируете именно с целью вызвать к ней сочувствие – не к пострадавшим от преступления, а к преступнику!

– насколько бы чудовищную ошибку за рулем она ни совершила – еще одной трагедии, когда обвиняемая сломается под гнетом обрушившейся на нее всей своей мощью правоохранительной системы, допустить нельзя.

И это манипуляция: уголовное преступление Вы называете “ошибкой”, будто речь не о двух отнятых детских жизнях, а о пропущенной запятой на выпускном сочинении. А вот не сломаются ли матери погибших детей под гнётом свалившейся на них беды, перенесут ли без долгосрочных психологических проблем эту трагедию несовершеннолетние братья и сёстры погибшего мальчика, выживет ли бабушка, на глазах которой внук и внучатый племянник были раздавлены на пешеходном переходе – всё это Вас не волнует абсолютно. Ни в одном слове – ни капли сочувствия жертвам преступления! А главное для Вас, конечно, не допустить, чтобы 18-летняя, взрослая по закону, преступница “сломалась” от ею же содеянного!

Я не буду спрашивать, есть ли у Вас совесть: ответ очевиден. Задам лишь вопрос чисто рациональный. Вот Вы много говорите про “обстоятельства трагедии”, про отсутствие лежачих полицейских, светофоров и проч. Но если для Вас совершеннолетняя виновница ДТП – “ребёнок”, то почему ни в одном посте Вы не выступаете за то, чтобы повысить возраст выдачи водительских прав с 18 лет хотя бы до 21 года?

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