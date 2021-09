Группа ABBA объявила о воссоединении

…и анонсировала первый за 40 лет альбом.

Шведская диско-группа ABBA анонсировала выход первого за 40 лет студийного альбома и объявила о реюнионе. Музыканты сделали заявления из Лондона в ходе YouTube-стрима вечером в четверг.

Голограммы ABBA, которые будут представлены на шоу Voyage

Новый полноформатный альбом из 10 песен получил название Voyage, он появится в доступе 5 ноября, накануне рождественских распродаж в Европе и Америке. Две из 10 новых песен — I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down — уже прозвучали в ходе стрима.

Музыканты собрались в студии в оригинальном составе еще в 2018 году. «Сперва были только две песни, а потом мы сказали: "Ладно, может, стоит сделать еще несколько"», — поделился участник группы Бенни Андерссон.

Шведы также откроют собственную арену в Лондоне, где ABBA даст серию концертов. При этом на сцену выйдут не сами участники, а их «молодые» голограммы, получившие название «аббатары». Виртуальных музыкантов создал режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас.

«Нельзя даже вообразить себе, как такое возможно — выпустить альбом спустя 40 лет и остаться лучшими друзьями, по-прежнему наслаждаться обществом друг друга и сохранять абсолютную верность. У кого такое было? Ни у кого», — сказал Бьорн Ульвеус.

30 августа ABBA завели официальный аккаунт в TikTok после многих лет молчания. Они опубликовали короткий ролик, на котором неизвестный пианист (видны только его руки) играет хит Dancing Queen. Позже выяснилось, что это был Банни Андерссон. Ролик набрал млн лайков и 7 млн просмотров.

Последний альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году, после чего группа распалась после всего 10 лет существования. Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад больше не возвращались к проекту, а Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон вместе работали над мюзиклами Mamma Mia и «Шахматы». В 2000 году квартету предлагали млрд долларов за воссоединение и мировое турне, но они заявили, что больше не соберутся вместе.

ABBA стали первой шведской группой, чьи синглы и альбомы занимали первые строчки мировых чартов. Их альбомы продаются тиражами в десятки миллионов. Сейчас музыкантам квартета от 71 до 76 лет.

