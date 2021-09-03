Минздрав выступил против отмены масочного режима

Отменять масочный режим в РФ «сейчас точно не стоит», сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума.

Фисенко сообщил, что ведомство «поддерживает масочный режим», а также призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета, передает ТАСС.

Замглавы Минздрава рассказал, что в 2020 году «на пике было развернуто 280 тыс. коек», сейчас «порядка 220 тыс. коек, но их число меняется в зависимости от ситуации». «Доля свободного коечного фонда – порядка 25%», – сообщил он, добавив, что в регионах действует гибкая система управления конечным фондом, которая «позволяло не держать большой коечный фонд постоянно». Также Фисенко сообщил, что свыше 5 тыс. пациентов с COVID-19 «находятся на реанимационных койках».

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 47 регионах РФ уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», они «остаются на плато». По ее словам, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито».