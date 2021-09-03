Мнение: 2 недели в аэропорту Кабула глазами американского морпеха

Весьма атмосферное видео представляющее собой нарезку кадров снятую американским морским пехотинцев в последние недели нахождения в аэропорту Кабула.

Помимо трэша с ломящимися в аэропорт афганцами, показаны бытовые сцены + демонстрируется, как именно сильнейшая армия мира уничтожала бросаемую в аэропорту технику. Кувалда и ботинок, лучшее средство. Наверное.

Плюс террористический парад Победы, с демонстрацией поясов шахида, самодельных бомб и шахид-мобилей – такое вот у Талибана "оружие победы".

Как говорится, у них своя атмосфера.

Кстати, уже ведутся разговоры об установке в Кабуле или Кандагаре памятника смертникам Талибана, которые "погибли за свободу Афганистана".

Ну и чтобы слегка поднять градус безумия. Аниме-талибан.

В целом, ни одно кино за последние месяцы не дарило столько эмоций и впечатлений как происходившее в конце августа в аэропорту Кабула.

Уверен, что даже если американцы когда-нибудь решаться снимать кино про бегство из Кабула, оно и рядом не будет валяться с уже ушедшими в историю образами хроники.

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