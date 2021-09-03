Мнение: Жги, Господь

Земельные участки под освоение по программе «Дальневосточный гектар» получили порядка 95 тыс. граждан России, сообщил полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Прогноз Трутнева и Миндаля в 2017 году оценивался в 8 млн человек: "…Количество потенциальных получателей «дальневосточного гектара» оценивается в 8 млн человек. Такой прогноз озвучил на экспертном круглом столе заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев…"

Да, программа рассчитана на срок до 2035 года, и если за 4 года правом на гектар воспользовались 100 тысяч человек, то грубо, к 35 году их будет еще тысяч 400. Но это неточно, так как динамика желающих взять гектар нисходящая.

В любом случае, 500 тысяч против прогнозных 8 млн – это примерно 6 процентов. Ошибка в прогнозе на 94 процента – это уже не ошибка. Это, что называется, пальцем в небо. Это уровень моделирования и прогнозирования в современной России. На столь сомнительных исходных данных разрабатываются госпрограммы, выделяются ресурсы. Неудивительно, что триллионы растворяются безвозвратно в никуда – при 6 процентах эффективности им и деваться-то некуда, кроме как в никуда.

Строго говоря, это прекрасная иллюстрация эффективности современной машину управления России. Столь чудовищная неэффективность характеризуется только одним словом – полный коллапс. Тут даже кризисом это назвать нельзя, такая оценка была бы буквально похвалой. Кризис – это то, что можно (пусть и гипотетически) исправить. В нашем случае исправлять нечего. "Жги, Господь!"

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