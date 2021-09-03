Мнение: О жалкой попытке найти хоть что-то против России по «делу МН-17»

Судебный процесс Нидерландов по делу о сбитом 7 лет назад малазийском Боинге-777 рейса МН-17 возобновляется на следующей недели. В его преддверии голландская полиция опубликовала документ огромной человеческой юридической силы. «Открытое письмо» к жителям Курска.

И вот это, конечно, нечто…

О самом документе россияне узнали… из России. От вполне официального и государственного информагентства ТАСС. Это к вопросу о том, что #Кремль что-то там скрывает…

Само обращение – вот оно.

Не фейк. Сайт вполне официальный, голландской полиции.

Собственно, это письмо-признание.

Вообще говоря, в глазах зомбированных кремлёвской пропагандой мало-мальски думающих россиян этот судебный процесс изрядно скомпрометирован кремлёвской пропагандой предвзятостью JIT, с самого начала явно отдававшей предпочтение только одной версии. И потому игнорировавшей всё, что в неё не укладывается.

#Россия предоставила данные с радаров – они были отвергнуты голландской стороной, ибо не вписывались в концепцию следствия, основанную на виновности российской стороны, где лайнер встретился с ракетой. Российский концерн «Алмаз-Антей» провёл натурные испытания того, как выглядело бы поражение Боинга в случае удара по нему ракеты любого ЗРК «Бук», находящегося на вооружении ВС РФ – результаты были проигнорированы как попытка ввести следствие в заблуждение. МО РФ обнародовало данные о том, что ракета, части которой были найдены следователями и приобщены к делу в качестве улик, вообще-то давно передана Украине – следствие сочло это фейком.

И так далее. Навскидку вспоминается далеко не всё.

С другой стороны, вдруг выяснилось, что некоторые из «доказательств» по делу – липовые. И грузовик, якобы перевозивший «Бук», был украинским, а не российским. И аудиозапись Игоря Безлера на деле совсем не такая. И некоторые другие записи переговоров, предоставленные украинской стороной, составлены из нескольких фрагментов. И вообще можно вспомнить фейк про «чернухинских казаков»…

То есть, косвенные доказательства на поверку оказались не слишком прочными.

И вот теперь – обращение: «Случился ли запуск ракеты вследствие роковой ошибки, вследствие дефектной техники, или же пассажирский самолет был сбит умышленно? Кто же на самом деле ответственный за это? Экипаж БУК-установки или же другие лица из более высокого командного состава? Кто из 53й зенитной ракетной бригады принял решение об отправке ЗРК БУК в Украину, кто был частью экипажа БУК, и на основании какой информации приняли решение запустить БУК-ракет?».

Вот эти вопросы – то самое признание, что абсолютно необходимой для суда информации у голландских следователей нет. А само обращение – не попытка ли это найти «свидетелей» за 30 сребреников? Говорят, на Донбассе такие нашлись…

Найдутся ли в России?

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