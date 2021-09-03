Визит без обид

Президент Зеленский открыл Америку в слишком сложное для нее время.

Когда я передаю этот текст, в Киеве буквально под микроскопом и с калькулятором исследуют совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США.

Раздел, посвященный безопасности и обороне (в том числе новый пакет военной помощи в размере 60 млн долларов). Разделы, посвященные демократии, правосудию и правам человека; энергетической безопасности и климату (в том числе противодействие «Северному потоку — 2»). Разделы, посвященные экономике (до конца года Штаты намерены выделить Украине 463 млн долларов на проведение реформ).

Документ масштабный. Поэтому в нем будут искать слабые места, а еще — отмечать кадры протокольной съемки, где лица Зеленского и Байдена мрачны.

Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 1 сентября 2021 года. Фото: AP / TASS

«Артподготовка», которая предшествовала двусторонней встрече в политических кругах, в СМИ и социальных сетях не давала поводов к оптимизму.

«Сорри, ничего личного. Просто сейчас не до вас!» Так в переводе с дипломатического звучало бы объяснение американской стороны о переносе по просьбе Белого дома даты визита президента Украины: вначале с 30 на 31 августа, потом на 1 сентября. Пришлось полностью переверстать программу Зеленского, который в тот момент уже вылетал в США. Переназначить встречи.

«Два дня по прилету президент проведет в Вашингтоне и после — в Калифорнии», — объяснил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, уточняя, что из программы ничего не выпадет. Предположить, что разговор — с украинской стороны! — пойдет о Крыме, в развитие того, что звучало на саммите «Крымской платформы» в Киеве, о ситуации на Донбассе, которая снова обострилась до горячей, и об опасениях, связанных с «Северным потоком — 2», не составляло труда.

Но все жизненно важные для Украины вопросы «перекрывала», по мнению наблюдателей, самая болезненная для Штатов тема: уход из Афганистана, эвакуация иностранных жителей из аэропорта Кабула. Украинские эксперты, в том числе нелояльные Зеленскому, сошлись в рекомендациях на точке «понять приоритеты Байдена».

Отдельный блок советов дал посредством видеоролика Петр Порошенко: установить отношения с Белым домом «как минимум на уровне, который был во время моей каденции», обойтись без «повышенного тона и вопросов типа «Почему Украина до сих пор не в НАТО?».

Хотя официальный Киев уже успел выразить свое желание действием.

На днях влиятельная канадская The Globe and Mail рассказала об операции украинских спецназовцев, которые «стали для нас ангелами» (прямая речь спасенных афганцев, сотрудничавших с министерством обороны Канады). Их вместе с семьями вывезли из Кабула в Киев спустя несколько часов после теракта в аэропорту. Военные переводчики заявили: шокированы тем, как рисковали украинцы ради их жизней, чего не сделали американские и канадские силы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба реагировал на восторги сдержанно. Сказал, что Украина рада помочь Канаде, что операция еще раз показала выросшие возможности, профессионализм и храбрость ВСУ и стала лишним аргументом, почему страну надо, наконец, принять в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: AP / TASS

День простоять, ночь продержаться

В ночь на 1 сентября ленты украинских информагентств начали заполнять новости из-за океана: в рамках рабочего визита и в присутствии президента Зеленского подписано рамочное соглашение с министерством обороны США о стратегических основах партнерства во всех сферах военной деятельности, включая безопасность в Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными.

С наступлением в Киеве утра перечень дополнила презентация плана трансформации Украины, которую Зеленский провел для представителей американских аналитических центров и прессы.

По словам главы государства, страна имеет амбиции через 5–10 лет превратиться в «форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб».

Даже сейчас, во время войны, когда ключевая задача — полное восстановление суверенитета и территориальной целостности, есть движение по перечисленным направлениям.

Примерно тогда же стало известно: Байден примет коллегу в Овальном кабинете, в 21:00 по Киеву (в 14:00 по местному времени). Надежды на последующий совместный выход к прессе растаяли. Аккредитованные журналисты сделали такое заключение на основании расписания президента США на 1 сентября, где на 16:30 в плане стоял его еженедельный экономический брифинг.

Обе «головы» оппозиции в Киеве, как и положено, следили за происходящим вокруг Зеленского и его команды за океаном. В ОПЗЖ, «Оппозиционной платформе — За жизнь», где после домашнего ареста сопредседателя партии Виктора Медведчука власть именуют не иначе как «режимом», развили тезис об очередной разменной монете, которой-де «режим» боится стать для США на фоне Афганистана.

«Ничего серьезного ждать не приходится!» — делали прогнозы в «Европейской солидарности». Ну да, Байден встретится с Зе, но исключительно с воспитательной миссией. Где, мол, поддержка американских санкций относительно Коломойского? Где настоящая борьба с коррупцией?

«Зеленский неинтересен Байдену. Химии нет!» — утверждали влиятельные комментаторы, сравнивая визит в США действующего президента Украины с предшествовавшей встречей израильского премьера Беннета. Тому Байден уделил 50 минут вместо предполагаемых двадцати, что комментаторы назвали недостижимым для Зе результатом. В политическом хронометраже чувствовалось что-то спортивное…

Вечером, 1 сентября, практически все киевские телерадиовещатели начали тематические эфиры с включениями из Вашингтона.

Владимир Зеленский у Могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Фото: AP Photo / Jose Luis Magana / ТАСС

«Сначала мы к ним, потом они к нам»

Для разогрева медиа сообщили вдохновляющую новость. Хоть Конгресс и на каникулах, но группа посланцев от обеих партий прервала отдых, чтобы встретиться с президентом Украины. Ньюсмейкером работал и сам Владимир Зеленский, выкладывая по ходу визита отчеты в твиттер.

Переговоры «на двоих» начались без задержки, хотя Вашингтон накрыло ливнем. Прессу впустили на протокольную сьемку, где президент Украины посетовал: боюсь, не хватит времени, так много вопросов… Но украинские и американские медиа сообщили, что Зеленский накануне передал команде Байдена список с фамилиями 450 пленных и политзаключенных, которые находятся в РФ, на оккупированной части Донбасса и в Крыму. И начал он встречу именно с этой чувствительной темы. Потом твиттеры президентов замолчали на два с лишним часа.

«Тет-а-тет» длился даже после того, как появилось совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США. В текст продолжали вносить дополнения и коррективы — что называется, «с голосов».

Из Белого дома Зеленский сразу отправился на встречу в Конгресс. А затем — на брифинг к украинским журналистам.

От оценок в превосходной степени воздержался: «Посмотрим по результатам, как заявление себя покажет… В целом все прошло продуктивно, но не постоянно в солнечной атмосфере. В нормальном, мужском разговоре». Сказал, что президент Байден понимает его, президента Зеленского, сложности, но и отмечает позитив: «Инфраструктурные изменения в Украине, земельную, судебную реформы… Негатива (от Байдена. — О. М.) ко мне и моей команде — ноль, ни единого слова». Признал: «Поддержка по (приему. — О. М.) НАТО была, сроков не было. Президент США лично поддерживает, но каким окажется путь, трудно сказать».

Подтвердил, что импровизаций в обсуждении заранее оговоренного не допускали: «По Крыму — развитие инициатив «Крымской платформы». С деоккупацией Донбасса — сложнее». Но тут же запустил интригу: «Я предложил формат, США будут думать. До нынешней встречи я эти предложения не передавал».

Некий анонимный телеграм-канал, который связывают с распространением кремлевских нарративов, уже шепчет: Зе, мол, прилетел в Штаты на смотрины. И теперь на его походе на второй президентский срок стоит виза «Утвержден». А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из общенациональных каналов, прямо из США, сообщил, что дипломаты приступили к подготовке визита президента Байдена в Украину, «поскольку наша страна — очень важный приоритет для него. Сначала мы к ним, потом они к нам».

Последний раз Джозеф Байден посещал Украину зимой 2017 года, в должности вице-президента США.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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