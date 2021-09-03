Группа ABBA объявила о выпуске альбома с десятком новых песен

Шведская группа ABBA впервые за последние 40 лет в ноябре выпустит альбом с 10 новыми песнями, рассказал композитор группы Бенни Андерссон.

«Сначала у нас были две песни, это было мало, и казалось, «а не могли бы мы сделать еще несколько». Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», – цитирует ТАСС Андерссона. Одна из новых песен называется «Я все еще верю в тебя».

Ранее стало известно, что шведская музыкальная группа ABBA после почти 40-летнего перерыва представит новые песни на шоу с голограммами.

ABBA – один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.