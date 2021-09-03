Австрия назвала предварительное условие признания власти талибов в Афганистане

Движению «Талибан» (запрещено в России) поставят четкие условия признания международным сообществом, сообщил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Министр сказал, что только при выполнении этих условий талибов «признают официальными представителями Афганистана». Шалленберг призвал «смотреть в глаза реальности» и пояснил, что следует различать переговоры с талибами «на техническом уровне» и «признание их легитимными представителями государства», передает ТАСС.

Шалленберг опасается, что ситуация в Афганистане может привести к дестабилизации целого региона, страна не должна «становиться черной дырой политики безопасности» или «инкубатором международного терроризма». Это является «одним из предварительных условий», выполнение которого необходимо, чтобы о признании талибов вообще можно было вести речь, сказал министр.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.