 

Мнение: Самолет с президентом Боливии пытались сбить из ПЗРК

03.09.2021, 4:10, Разное
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Мексика раскрыла некоторые подробности эвакуации свергнуто президента Боливии Эво Моралеса в 2019-м году.
Как оказалось, уже взлетевший мексиканский самолет с Моралесом пытались сбить из ПЗРК.

1. Согласно документу офиса президента Мексики, пилот самолета с Моралесом видел на высоте 1500 футов след от ракеты запущенной из района аэропорта Шиморе в Кочабабме. Пилот избежал попадания круто взяв в сторону, а затем резко начал набирать высоту. В итоге, ракета достигла своего потолка и по параболе ушла к земле.
В итоге, Моралес, а также министр здравоохранения Боливии летевший тем же рейсом были доставлены в Мексику, где получили политическое убежища. В 2020-м году, после поражения фашистской хунты они смогли вернуться на родину.

2. Также ВВС Мексики раскрыли некоторые детали вылета самолета из аэропорта. Уже после того, как Моралес сел в самолет, который начал рулить по взлетке, разрешение на вылет было отозвано, а вокруг самолета начали скапливаться боливийские военные. Когда мексиканские пилоты вышли узнать в чем дело, им пригрозили оружием и начали требовать вывести Моралеса. Когда мексиканский пилот начал спорить, его в спину ударили прикладом винтовки. После чего он получил удар от другого военного в грудь. Затем ему приставили ствол к голове. Тогда второй пилот сказал, "Молодой солдат, храбрые не убивают", после чего военные отступили и начали созваниваться с начальством. Через 10 минут приехали другие военные и снова стали требовать выдать Моралеса, а потом попытались подняться на борт. Пилот перегородил своим телом трап и отказался их пропустить. Потом опять начались звонки начальству и в конечном итоге какой-то генерал дал команду отпустить самолет, дав мексиканцам 30 минут, чтобы покинуть воздушное пространство Боливии, при этом сняв с себя ответственность за безопасность самолета. Самолет взлетел и далее смотри пункт №1. В общем, судя по всему Моралес чудом уцелел.

Тот случай, когда несмотря на первоначальный триумф боливийских фашистов, все в конечном итоге закончилось хорошо. Редкий хэппи-энд для современного мира.

Источник: Colonel Cassad



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