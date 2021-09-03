Урожай собран – пора сеять сидераты на огороде: на месте картофеля садим редьку

Классическим удобрениям из магазина есть прекрасная альтернатива. Сторонники органического садоводства хорошо знакомы с сидератами. Когда, какие и как их сеять, рассмотрим ниже.

Снижение уровня плодородия почвы отражается на количестве и на качестве урожая. Плоды мельчают, теряют вкус.

Основные причины

Высадка одной и той же культуры на одном и том же участке. Разные растения потребляют питательные вещества из разных слоев почвы. Для ее восстановления необходимо регулярное чередование культур. Несоблюдение севооборота приводит к истощению почвы. При выращивании представителей одного семейства на одном участке несколько лет подряд в земле скапливаются болезнетворные личинки и поражают новые поколения.Привычка сжигать сорняки на грядке. Да, зола – полезное удобрение и защита от вредителей. Но костер разрушает структуру почвы и полезную микрофлору.Ветряная и водная эрозия. Причина – голая земля, отсутствие растительности после сбора урожая.

Что такое сидераты?

Посадка сидератов осенью решит проблему. Эти растения являются органическими удобрениями. Их высевают как между основными культурами, так и после сбора урожая для борьбы с сорняками. Они быстро наращивают зеленую массу, имеют мощную корневую систему и обогащают почву питательными веществами.

Так, люпин не только украсит, но и подготовит участок к посадке помидоров, огурцов, кабачков, баклажанов, перца, картофеля.

Чаще всего высаживают бобовые (сою, чечевицу, полевой горох, люпин, люцерну, донник), злаковые (яровой ячмень, овес, озимые пшеницу, просо, рожь), фацелию, ноготки, подсолнечник, амарант, гречиху.

Польза сидератов осенью

разрыхляют почву;повышают плодородие земли, обогащая полезными веществами;защищают от вредителей и болезней, сорняков;скошенные используют как мульчу;озимые сорта задерживают снег и влагу на участке.

Что посеять осенью

Можно сеять сидераты круглый год, но осенний посев имеет свои особенности. Надо выбирать морозоустойчивые сорта, чтобы подготовить почву к следующему сезону. Но главное не сажать несколько раз подряд растения одного семейства на одном и том же участке. Например, рапс из семейства крестоцветных недопустимо высаживать до и после капусты.

А вот для фасоли, тыквы, моркови, свеклы, кабачков, огурцов, томатов, баклажанов, сладкого перца рапс станет профилактикой вирусно-бактериальной гнили.

Что из сидератов подходит для посева под осень:

горох;клевер;люцерна;фацелия;настурция;календула;овес;рожь и прочие злаковые;райграс однолетний;люпин.

Как правильно сеять

Сначала избавляются от сорняков и вскапывают почву. Заглубляют семена на 2 – 4 см. Если земля сухая, можно ее полить. Сеять как можно гуще.

Скашивают сидераты, когда они вырастают до 20 – 25 см в высоту до появления семян, иначе помощники станут сорняками. Зеленую массу закапывают в землю – она насытит землю полезными веществами.

Когда высаживать

Период высадки:

август (после уборки основного урожая);конец сентября – начало октября.

Для августа выбирайте быстрорастущие, такие как ячмень, горох. Они успеют нарастить зеленую массу до холодов. К середине осени лучше сеять морозоустойчивые: озимые овес, вику, рожь, люпин, клевер, фацелию (можно даже смесь). В этом случае успевает сформироваться корневая система, а весной развивается основная зеленая масса.

Используя в качестве удобрения зелень сидератов, следует учитывать потребности участка. Если земля закислена, то много свежей зелени противопоказано: не успев разложиться в огороде, она начнет закисать. Так что лучше часть скошенной травы отправить в компостную кучу.

Не забудьте скосить сидераты до образования семян, иначе растения превратятся в сорняки, от которых сложно избавиться.