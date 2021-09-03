 

Мнение: Эволюционная логика

03.09.2021, 3:48, Разное
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Любопытная ситуация складывается в Израиле. Резкий рост заболеваемости небезызвестным ковидом. При том, что страна тотально привита за исключением несовершеннолетних и имеющих отводы. Собственно, вакцинировать уже некого, разве что по новому кругу. Вывод — вакцинация вообще никак на заболеваемость не влияет. Мифический «коллективный иммунитет» так и остается легендой пропаганды.

Однако есть и хорошая новость. На самом деле хорошая — смертность растет, но значительно меньшими темпами, что видно даже без калькулятора просто на графике.

Проблема в интерпретации результата. Сторонники вакцинации, конечно, тут же подхватили версию: «Вот если бы не уколы, то тяжесть заболевания и смертность были бы выше». Версия интересная, но недоказуемая в принципе. Это как в известном анекдоте, когда мужичок махает на Красной площади трусами, и у него спрашивают: "А чем вы таким тут заняты? – Крокодилов разгоняю. – Так их же тут нет. – Видите, как метод работает!" Версия о пользе животворящей прививки в данном случае в рамках доказательной базы примерно такая же.

Есть и другая версия. Вирус эволюционирует. Ну, или мутирует. В процессе мутаций возникают разные штаммы с разным балансом заразности (или по-умному «контагиозности») и летальности. Чем более он летальный — тем меньшее число носителей успеет передать здоровому человеку генетический материал вируса. Тем он будет менее распространен. Чем менее летален штамм — тем большему числу людей он сможет передаться.

Эволюционная логика подсказывает, что вирус менее летальный будет всё более заразным, и вакцинация тут ни при чем. Израиль, на мой взгляд, как раз убедительно доказывает именно эволюционную природу изменений вируса. Что гораздо более логично, чем демонстрация успехов государственного террора.

Из сказанного вытекает два вывода. Первый — природу крайне тяжело (если возможно) обмануть. Людей — не вопрос. Насилие плюс пропаганда творят чудеса. Хотя казалось ранее, что уж евреи-то от фашизма получили очень серьезную прививку, но надо же — снова попали под его каток, да еще и с полным доверием к собственным отечественным фашистам. А вот природу обмануть пока не получается. Она, похоже, и не замечает этих потуг.

И второй вывод — эта штука (в смысле ковид) теперь надолго. Есть там у вас вакцины или нет, но все возвращается на круги своя. Есть пищевой ресурс — органы дыхания человека. Значит, у них будет и тот, кто этим ресурсом будет пользоваться. Грипп, коронавирус, какая-нибудь бактериологическая ОРЗ-зараза — неважно. Важно, что что-нибудь будет всегда. И оно будет всегда отрабатывать одну и ту же программу: если у зараженного человека есть достаточно крепкий иммунитет (вот не знаю, как это сказать по-правильному), то шанс выжить у него достаточно велик. Слаб иммунитет — с шансами похуже. Есть сопутствующие болячки — шанс еще меньше. Природа — тетка свирепая, она заботится о выживаемости вида, но не конкретной особи. «Если хилый — сразу в гроб». И рецепт известен: «Занимайтесь, люди, обтиранием».

Что, впрочем, никак не отрицает ни лекарств, ни вакцин, ни работающей системы здравоохранения, ни социальных программ государства. Но они — дополняющий личное здоровье человека фактор, а не наоборот.

Но если коронавирус — это не медицинская тема, а какая-то другая, то все эти доводы не имеют ни малейшего значения. Партия сказала: всех подсадить на иглу. И никакие иные рассуждения здесь не работают. Если это не согласуется с законами природы — пусть законам будет хуже. У нас своя задача.

Источник: Эль Мюрид



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