Минприроды предложило ввести обязательный урок по экологии в школе

Минприроды РФ предложило Минпросвещению ввести обязательный урок по экологии в школьную программу, сообщил глава ведомства Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Только за. Будем разговаривать с министерством просвещения, как встроить предмет о том, как нужно бережно относиться к природе. Важно, чтобы школа давала знания об экологии», – ответил он ТАСС на вопрос, как он относится к введению обязательного урока экологии в школьную программу.

По словам Козлова, необходимость экологического просвещения среди школьников будет также отражена в ближайшее время в нацпроекте «Экология».

«Мы в рамках нашего национального проекта «Экология» готовим, кстати, предложения об экологическом просвещении», – добавил министр.

Ранее глава образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ и член пятерки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Елена Шмелева заявила, что молодым ученым следует предоставить доступ к новейшему оборудованию, к преподаванию привлекать специалистов из индустрии и заняться качественной подготовкой молодых инженеров.