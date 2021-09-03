 

Минприроды предложило ввести обязательный урок по экологии в школе

03.09.2021, 3:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинприроды РФ предложило Минпросвещению ввести обязательный урок по экологии в школьную программу, сообщил глава ведомства Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Только за. Будем разговаривать с министерством просвещения, как встроить предмет о том, как нужно бережно относиться к природе. Важно, чтобы школа давала знания об экологии», – ответил он ТАСС на вопрос, как он относится к введению обязательного урока экологии в школьную программу.

По словам Козлова, необходимость экологического просвещения среди школьников будет также отражена в ближайшее время в нацпроекте «Экология».

«Мы в рамках нашего национального проекта «Экология» готовим, кстати, предложения об экологическом просвещении», – добавил министр.

Ранее глава образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ и член пятерки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Елена Шмелева заявила, что молодым ученым следует предоставить доступ к новейшему оборудованию, к преподаванию привлекать специалистов из индустрии и заняться качественной подготовкой молодых инженеров.  



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