Попова не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью

Возможен подъем заболеваемости COVID-19 осенью, если население не будет привито. Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», в РФ пока нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы всегда осенью знаем, это эпидемиологические законы, что когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы… и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <…> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли», – приводит ТАСС слова Поповой.

Она подчеркнула, что коронавирус как респираторная инфекция также обеспечит себе рост. «Но опять же, если мы не будем привиты», — отметила глава Роспотребнадзора.

При этом Попова отметила, что плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в РФ пятую неделю, не больше 5-7% от недели к неделе. «У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение», – подтвердила она.

Кроме, того Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», в РФ пока нет. «Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая «лямбда» и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в РФ остается штамм «дельта», – уточнила Попова.

Ранее в Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.