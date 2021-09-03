 

Попова не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью

03.09.2021, 3:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВозможен подъем заболеваемости COVID-19 осенью, если население не будет привито. Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», в РФ пока нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы всегда осенью знаем, это эпидемиологические законы, что когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы… и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <…> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли», – приводит ТАСС слова Поповой.

Она подчеркнула, что коронавирус как респираторная инфекция также обеспечит себе рост. «Но опять же, если мы не будем привиты», — отметила глава Роспотребнадзора.

При этом Попова отметила, что плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в РФ пятую неделю, не больше 5-7% от недели к неделе. «У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение», – подтвердила она.

Кроме, того Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», в РФ пока нет. «Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая «лямбда» и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в РФ остается штамм «дельта», – уточнила Попова.

Ранее в Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Порошенко рассказал, почему не мог заблокировать телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne

17.02 / Притула показал, как отдыхает в Дубае

16.09 / 22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV

09.09 / Стали известны новые требования для номинации на «Оскар»

07.10 / Председатель ГФС Солодченко: В этом году мы изъяли контрафактных сигарет на 94% больше, чем в прошлом

06.09 / Зеленский заявил, что задача властей – сделать Харьков украинской Кремниевой долиной

26.03 / Минэкономики Украины объявило конкурс на должность руководителя “Укрспирта”

27.01 / Guardian – Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой холодной войны

20.10 / В Новосибирске продолжается советский эксперимент по выведению домашних лис

10.08 / В центре Минска силовики открыли стрельбу по протестующим резиновыми пулями – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика