 

Попова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов

03.09.2021, 3:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ 47 регионах РФ уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила, что «всего восемь субъектов в стадии роста», 47 – «в стадии снижения», а 30 «остаются на плато». Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что «они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова». По ее словам, «здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Как объяснила Попова, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито». Есть несколько регионов, в которых вакцинировано менее 30% населения, а ситуация с заболеваемостью инфекцией «совсем не хороша».

Кроме того, Попова сообщила, что в новом учебном году «высокий удельный вес привитых среди педагогов» – около 70% учителей средних образовательных учреждений, «чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений». Для студентов вузов сохраняется масочный режим.

Напомним, Попова отметила, что плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в РФ пятую неделю, не больше 5–7% от недели к неделе. При этом она не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью.



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