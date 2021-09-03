В Белом доме рассказали о консультациях РФ и США по вопросам кибербезопасности

Американо-российские консультации в сфере кибербезопасности продолжаются, президент США Джо Байден рассчитывает на результаты, сообщила заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в Белом доме.

«Дискуссии с Россией продолжаются. Как отметил президент Байден, он рассчитывает на результат в том, что касается деятельности в киберпространстве», – прокомментировала она ход продолжающихся переговоров между американским правительством и российскими властями по борьбе с хакерами и вирусами-вымогателями, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».