Израиль нанес удары по территории Сирии

Средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над Дамаском, сообщают СМИ.

Военный источник канала «Аль-Ихбария» сообщает, что Израиль атаковал из ливанского воздушного пространства. Удары наносились по целям в окрестностях Дамаска, передает ТАСС.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.