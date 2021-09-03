 

Израиль нанес удары по территории Сирии

03.09.2021, 2:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСредства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над Дамаском, сообщают СМИ.

Военный источник канала «Аль-Ихбария» сообщает, что Израиль атаковал из ливанского воздушного пространства. Удары наносились по целям в окрестностях Дамаска, передает ТАСС.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.



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