РМК договорилась с Газпромбанком и «Сбером» о кредите на 195 млрд рублей

В ходе Восточного экономического форума «Сбер», Газпромбанк и группа «Русская медная компания» подписали договор синдицированного кредита на сумму 195 млрд рублей, сообщили банки.

Вице-президент Сбербанка Ольга Харламова сообщила, что «Сбер» предоставит «50% от всего кредита». Средства пойдут на финансирование проекта по разработке Малмыжского месторождения меди. Харламова назвала проект «мощным драйвером развития экономики Хабаровского края». По словам Харламовой, его реализация «увеличит российский экспорт меди и создаст несколько тысяч рабочих мест». Она подчеркнула, что «проектируемый горно-обогатительный комбинат будет самым мощным в стране», передает ТАСС.

Напомним, финансирование предоставляется ООО «Амур Минералс». Месторождение Малмыжское расположено на границе с Китаем, в 220 км от Хабаровска. Оно является крупнейшим золото-медно-порфировым месторождением, открытым в РФ за весь постсоветский период.