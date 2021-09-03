 

РМК договорилась с Газпромбанком и «Сбером» о кредите на 195 млрд рублей

03.09.2021, 2:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ ходе Восточного экономического форума «Сбер», Газпромбанк и группа «Русская медная компания» подписали договор синдицированного кредита на сумму 195 млрд рублей, сообщили банки.

Вице-президент Сбербанка Ольга Харламова сообщила, что «Сбер» предоставит «50% от всего кредита». Средства пойдут на финансирование проекта по разработке Малмыжского месторождения меди. Харламова назвала проект «мощным драйвером развития экономики Хабаровского края». По словам Харламовой, его реализация «увеличит российский экспорт меди и создаст несколько тысяч рабочих мест». Она подчеркнула, что «проектируемый горно-обогатительный комбинат будет самым мощным в стране», передает ТАСС.

Напомним, финансирование предоставляется ООО «Амур Минералс». Месторождение Малмыжское расположено на границе с Китаем, в 220 км от Хабаровска. Оно является крупнейшим золото-медно-порфировым месторождением, открытым в РФ за весь постсоветский период.



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