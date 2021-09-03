 

Фадеев день: народные приметы в православный праздник 3 сентября

03.09.2021, 2:06, Разное
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Апостол Фаддей появился на свет в Сирии в 44 году до нашей эры. Однажды в Иерусалиме он услышал проповедь Иоанна Предтечи и крестился в Иордане. Фаддей остался жить в Палестине и стал одним из 70 учеников Иисуса.

Он стал ездить по городам и весям и проповедовать Евангелие. По преданию от II века, Фаддей проповедовал Евангелие в родном сирийском городе Эдессе и обратил в христианство князя Авгаря, излечив его от проказы. Вслед за князем крестились также местные жители и жрецы.

За свое чудодейственное исцеление князь хотел щедро отблагодарить его, но Фаддей отказался и отправился восвояси. Он продолжил свое праведное дело, не преследуя корыстных целей. Благодаря Фаддею многие язычники приняли православие.

На Руси 3 сентября связано с множеством примет и поверий. Во-первых, было принято убирать лен. Его раскладывали на полях, чтобы он просушился. Тогда он становился мягким и эластичным и был готов к переработке.

Также с деревьев убирали последние яблоки, чтобы не истощать дерево. Их аккуратно складывали и сушили. При этом вытирать их было нельзя.

В народе считалось, что если 3 сентября на улице стоит ясная погода, впереди у людей был еще целый месяц тепла.

Люди верили: чтобы в семье не было ссор и болезней, на праздник Фаддея Проповедника в карман нужно положить лен. Также 3 сентября на Руси не ходили в гости и не слушали чужих советов.



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