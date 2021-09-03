 

В Харьковской области обнаружили африканскую чуму свиней, в очаге объявили карантин

03.09.2021, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вспышка болезни зафиксирована 1 сентября в НПП “Слобожанский” Богодуховского района. Там было найдено девять умерших животных”, – говорится в сообщении.

В связи с выявлением АЧС главный государственный ветеринарный инспектор Дмитрий Волошко объявил, что “было принято распоряжение об установлении временных карантинных ограничений”.

“Установлены временные карантинные ограничения по африканской чуме свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа. Определили границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую входят территория НПП “Слобожанский”, часть населенных пунктов Оленевское,  Мурафа, Лесное Краснокутского поселкового совета. Также определили границы временной зоны наблюдения – радиусом 10 км – от внешних границ зоны защиты”, – объяснили в ХОГА.

При каких обстоятельствах заразились животные – выясняет полиция.

“Будет проведен учет всего свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности в зоне защиты и наблюдения. К тому же, решили временно запретить перемещение живых свиней из карантинных зон”, – рассказали в облгосадминистрации.

Контекст:

Африканская чума свиней – высокозаразная вирусная болезнь, которая проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями во внутренних органах. Для человека АЧС безопасна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / В мире: Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

02.09 / $5 тыс. за выдачу разрешительных документов. Правоохранители разоблачили на взятке депутата и чиновника Полтавского горсовета

18.07 / Посольство РФ в Нигерии начало проверку данных о захвате танкера с россиянами

02.07 / Организаторы кампании «Нет!» подали заявку на митинг в Москве

31.08 / В РФ стартует второй этап исследований коллективного иммунитета к COVID

16.08 / “Вверяю белорусов защите Богородицы”: Папа Франциск призвал Беларусь к диалогу

02.09 / Ultrarêve. Ван Дамм станцевал в клипе AaRON. Видео

21.08 / Положинский: Я не хочу быть мэром Луцка

07.01 / Без кафе, но с парикмахерскими. Что разрешено в Украине в карантин 8-24 января. Инфографика

01.09 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика