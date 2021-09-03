В Харьковской области обнаружили африканскую чуму свиней, в очаге объявили карантин

“Вспышка болезни зафиксирована 1 сентября в НПП “Слобожанский” Богодуховского района. Там было найдено девять умерших животных”, – говорится в сообщении.

В связи с выявлением АЧС главный государственный ветеринарный инспектор Дмитрий Волошко объявил, что “было принято распоряжение об установлении временных карантинных ограничений”.

“Установлены временные карантинные ограничения по африканской чуме свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа. Определили границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую входят территория НПП “Слобожанский”, часть населенных пунктов Оленевское, Мурафа, Лесное Краснокутского поселкового совета. Также определили границы временной зоны наблюдения – радиусом 10 км – от внешних границ зоны защиты”, – объяснили в ХОГА.

При каких обстоятельствах заразились животные – выясняет полиция.

“Будет проведен учет всего свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности в зоне защиты и наблюдения. К тому же, решили временно запретить перемещение живых свиней из карантинных зон”, – рассказали в облгосадминистрации.

Контекст:

Африканская чума свиней – высокозаразная вирусная болезнь, которая проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями во внутренних органах. Для человека АЧС безопасна.

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