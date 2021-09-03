В США число жертв урагана “Ида” увеличилось до 42 человек
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Ранее было известно о 17 погибших.
Телеканал отмечает, что “Ида”, принесшая наводнения, ливни и торнадо, затронула штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Мэриленд и Пенсильвания.
Из-за непогоды в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.
В частности, в Нью-Джерси многие американцы утонули – либо в автомобилях, попавших в паводковые воды, либо в других замкнутых пространствах, откуда не сразу можно выбраться.
Контекст:
США 29 августа накрыл один из мощнейших ураганов в истории страны. Первыми под удар попали штаты Луизиана и Миссисипи. Без электричества осталось более 1 млн человек. Множество домов были затоплены и разрушены, люди оказались заблокированы на крышах и чердаках.
30 августа метеорологи сообщали, что ураган “ослабел и превратился в тропический шторм” – его скорость упала с 230 км/ч до 120 км/ч.
Охотники за ураганами сняли на видео глаз тропического шторма.
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