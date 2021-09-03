 

В США число жертв урагана “Ида” увеличилось до 42 человек

03.09.2021, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ранее было известно о 17 погибших.

Телеканал отмечает, что “Ида”, принесшая наводнения, ливни и торнадо, затронула штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Мэриленд и Пенсильвания.

Из-за непогоды в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.

В частности, в Нью-Джерси многие американцы утонули – либо в автомобилях, попавших в паводковые воды, либо в других замкнутых пространствах, откуда не сразу можно выбраться.

Контекст:

США 29 августа накрыл один из мощнейших ураганов в истории страны. Первыми под удар попали штаты Луизиана и Миссисипи. Без электричества осталось более 1 млн человек. Множество домов были затоплены и разрушены, люди оказались заблокированы на крышах и чердаках.

30 августа метеорологи сообщали, что ураган “ослабел и превратился в тропический шторм” – его скорость упала с 230 км/ч до 120 км/ч.

Охотники за ураганами сняли на видео глаз тропического шторма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Посол Азербайджана оценил позицию Армении по признанию Карабаха

10.06 / “Надеюсь, все будет хорошо”. Ведущая Падалко вакцинировалась от коронавируса

06.09 / Линкявичюс заявил, что ЕС бездействует в ситуации с Беларусью

03.10 / На Западе назвали лучший танк для «третьей мировой войны»

18.05 / Материнские платы Intel Alder Lake-S выйдут с поддержкой питания ATX12VO

27.10 / Экономика: США грозят миру новым пузырем

28.04 / В Киеве прошел марш в честь создания дивизии “Галичина”

19.04 / “Живется просто ужасно, а референдум был профанацией”. Крымчане в эфире “Эхо Москвы” пожаловались на аннексию

27.06 / Болгарская делегация поделилась впечатлениями от поездки в Крым

14.07 / Песков подтвердил участие Путина в саммите АТЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика