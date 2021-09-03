Столкновение с эрудитом

Как феминистка Алена Попова конкурирует с Анатолием Вассерманом на выборах в 205-м Преображенском округе Москвы.



Алена Попова перед началом съезда партии «Яблоко», июль 2021. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

205-й Преображенский округ включает в себя девять районов Москвы: Метрогородок, Преображенское, Соколиная Гора, Измайлово, Гольяново, Северное Измайлово, Восточный, Восточное Измайлово, Ивановское. В округе проживает около 500 тысяч избирателей.

Выдвинувшаяся в округе от «Яблока» Алена Попова лидирует по поисковым запросам по именам кандидатов в «Яндексе» — свидетельствуют данные, собранные аналитиком Борисом Овчинниковым. В комментарии «Новой» она заявляет, что ее политические инициативы критикуют, но при этом подхватывают оппоненты. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман находится на втором месте по запросам пользователей «Яндекса», а один из руководителей КПРФ Сергей Обухов занимает третье место.

К концу августа «политическая битва» в округе ведется почти незаметно для избирателей. Кандидаты не желают дебатировать и лишь изредка комментируют действия своих оппонентов. Вассерман даже не счел нужным указывать имя своей «оппонентки по округу» в ответе на иск Поповой в суд относительно его регистрации на выборах (поводом для иска стал тот факт, что члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от Поповой не пустили на проверку подписей, собранных в поддержку Вассермана).

Самую активную кампанию в округе ведет штаб Поповой. Кандидатка хорошо известна в социальных сетях, где она критикует своих оппонентов. Коммунист Обухов объясняет свое нежелание дебатировать с Поповой тем, что не хочет разжигать распрю среди оппозиции. «Пусть Алена воюет с Вассерманом», — комментирует кандидат от КПРФ.

Вассерман же объясняет свое нежелание участвовать в дебатах тем, что уверен: его избиратели будут с ним, а новые придут сами.

Одна из ключевых тем предвыборной кампании Поповой — борьба с домашним насилием, соавтором законопроекта против которого она выступает. За это ее публично критикуют противники феминизма, кандидатке поступают угрозы от сторонников женоненавистнического движения «Мужское государство». 28 августа неизвестные повредили машину Поповой.

Фото: фейсбук Алены Поповой

Тем не менее конкуренты Поповой стараются перехватить ее повестку. Сергей Обухов заявил, что в РФ наблюдается эпидемия домашнего насилия. Попову это радует: «Впервые за свою политическую карьеру я формирую повестку. Это очень круто!»

При этом Сергей Обухов негативно относится к закону о домашнем насилии, выдвигаемому Поповой, «потому что у КПРФ есть другой подход к этому вопросу». Обухов считает «принцип защиты свидетелей» (данный закон заложил основы системы государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства), который поддерживают феминистки левых взглядов, более правильным, чем законопроект Поповой. Иные проблемы закона Обухов назвать затруднился, поскольку не считает себя компетентным в этом вопросе. Вассерман называет законопроект Поповой «совершеннейшей катастрофой» и утверждает, что текст составлен юридически безграмотно. Вассерман считает, что закон важен и нужен, но версия Поповой может только скомпрометировать проблему. Кроме того, он называет нерелевантной экологическую повестку Поповой («Зеленый курс России»). По мнению Вассермана, «парниковая теория» глобального потепления придумана для контроля всего мирового производства и направлена против России. Вассерман заключает, что не считает нужным знакомиться с программами оппонентов: «Чтобы понять, что медведь тухлый, необязательно есть его целиком».

Вассерман: сталинист, либерал, эрудит

«Онотоле» — так Анатолия Вассермана называли в социальных сетях 15 лет назад. Известность он получил благодаря участию в интеллектуальных играх на телевидении, деятельности блогера и эксцентричному внешнему виду. Вассерман считает себя политиком с 30-летним стажем. Отсчет своей политической карьеры ведет с 1990 года, когда пытался стать депутатом Верховного Совета Украины. Впоследствии Вассерману удалось дважды зарегистрироваться на выборах: в 1994 году он занял второе место в одном из одномандатных округов на выборах в Верховную Раду Украины, а 2016 году, уже получив российское гражданство, занял второе место по этому же Преображенскому округу в Москве, уступив единороссу Антону Жаркову. Вассерман называет себя сталинистом, «либералом в трактовке XVII века», социалистом и «имперцем». На выборы он идет, чтобы отменить пенсионную реформу, реформировать систему образования и поддержать москвичей в решении их социальных проблем.

Анатолий Вассерман. Фото: РИА Новости

Вассерман считает Навального «организатором массовых беспорядков силами несовершеннолетних». На вопрос о том, нужна ли РФ оппозиция, Вассерман отвечает утвердительно и добавляет, что в нашей стране оппозиция есть — в частности, по его словам, к несистемной оппозиции относятся «Эхо Москвы», «Дождь» (телеканал признан Минюстом СМИ-«иноагентом») и «Новая газета». «Вопреки популярной сейчас англосаксонской теории: «мнения должны быть отделены от фактов» — сам подбор фактов отражает мнения», — так Вассерман комментирует работу независимых СМИ.

Эрудит выступает за отмену ограничений по срокам на любых постах, в том числе и на посту президента, объясняя это необходимостью бороться со статусом «хромой утки». Все решения Путина Вассерман поддерживает, хотя некоторые поначалу казались ему неверными. Какие именно — кандидат не уточняет. В 2012 году Вассерман выступал за отмену пенсий для борьбы с демографическим кризисом: «Гарантированная пенсия, включая и деньги от государства, и частные накопления, представляет опасность для общества». Сейчас он категорически против повышения пенсионного возраста. В разные годы Вассерман высказывался за легализацию проституции и оружия. Недавно в комментарии РИА «Новости» он сообщил, что выступает «за введение огнестрельного оружия в свободную продажу. Статистка показывает, что в странах, где вводятся аналогичные законы, насильственная преступность после этого падает заметно быстрее».

Спонсоров, финансирующих его избирательную кампанию, Вассерман не называет. «Есть люди, которых я даже не знаю. Есть и те, которые не хотят раскрывать своей поддержки». Официально 32 миллиона рублей поступили на избирательный счет Вассермана от некоммерческих организаций «Диалог поколений», «Активное долголетие», «Доброе дело» и фонда «Перспектива» — траншами по 8 млн рублей от каждой. Несколько млн рублей кандидат вложил сам, заработав их на рекламных контрактах.

Алена Попова: феминистка против насилия

«Защищаю права женщин. Борюсь с насилием», — заявляет Попова на своей странице в Facebook. Алена — сооснователь проектов «Ты не одна», «Гражданский корпус» и один из авторов закона против домашнего насилия. Кандидатом в Государственную думу Попова зарегистрирована во второй раз. В первый раз ее выдвигала «Справедливая Россия» в 2011 году в Новосибирске. Тогда место в Думе партия ей не дала, хотя, по словам Алены, должна была это сделать.

В ходе этой кампании Попова вела длительные переговоры с «Яблоком» — процесс затянулся до мая 2021 года. «Ни на какие противоречия со своими взглядами я для выдвижения не пошла», — говорит кандидатка.

В частности, Попова открыто высказывается против заявления Явлинского о том, что сторонникам Навального не стоит голосовать за «Яблоко».

Алена Попова получила известность после митингов на Болотной площади в 2011–2012 гг. и организации общественного пресс-центра протестующих.

В 2021 году Попова решила выдвигаться в Думу после того, как «Единая Россия» отказала в поддержке Оксане Пушкиной — главному лоббисту закона против домашнего насилия в VII созыве Думы. В предвыборной программе Поповой также есть пункты о раздаче бесплатных продуктов питания малоимущим, децентрализации власти и против агрессивной внешней политики страны. Кампания Поповой строится вокруг «агит-рейдов»: вместе со своими сторонниками она ходит по районам с агитационными материалами и общается с потенциальными избирателями.

Алена Попова (в центре) на митинге в поддержку сестер Хачатурян «За справедливость для женщин, вынужденных обороняться, и за закон о домашнем насилии», 2019 год. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Алена считает, что для хорошей избирательной кампании нужно порядка 30 млн рублей. Таких денег у кандидатки нет, на ее избирательном счету, по данным штаба, 3,5 миллиона. Попова называет краудфандинг лучшим способом финансировать избирательную кампанию: «Люди голосуют за тебя рублем!»

Обухов: член ЦК

«А кто это такая?» — так Сергей Обухов оценил шансы Поповой пройти в Думу.

Обухов — член Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы двух созывов в 2007–2016 гг., причем в депутаты он попадал по федеральному списку партии. На предыдущих выборах Обухов не предоставил в ЦИК справку об имуществе его совершеннолетней дочери, за что был снят с выборов. Коммунист подал в суд, обжалуя незаконность своего снятия, и дошел до ЕСПЧ, где решение по его жалобе пока не вынесено. Обухов связывает свое снятие с расследованием о «дворце в Геленджике», которое он якобы вел еще до того, как история про дворец прогремела на всю страну в ролике Навального.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и член Центрального комитета КПРФ Сергей Обухов. Фото: Митя Алешковский / ИТАР-ТАСС

За два созыва в Думе Сергей Обухов успел проголосовать за закон об оскорблении чувств верующих, закон о создании единого реестра запрещенных сайтов (разрешающий блокировать сайты без суда). Сейчас кандидат в разговоре с «Новой» отрицает, что поддерживал эти законы, — по его мнению, это Алена Попова «указала не те ссылки» на голосование. Также Обухов голосовал за закон «Димы Яковлева» (закон Обухов считает нужным и до сих пор, но считает необходимым «пересмотреть его») и закон об «иноагентах». С таким бэкграундом кандидат идет на третий срок в Думу не только по 205-му округу, но и по списку КПРФ, вторым после Валерия Рашкина. Для Обухова это означает практически гарантированное место в парламенте.

Сейчас у Обухова на избирательном счету 2 миллиона рублей, партия не выделяет дополнительных средств на ведение кампании в округе.

Обухов проводит встречи с избирателями, на которых, как правило, обсуждает проблемы городского развития, изредка упоминая свои законодательные и реформаторские инициативы.

Основные пункты программы Обухова — отмена повышения пенсионного возраста, доступная медицина и ликвидация «цифрового концлагеря». В рамках последнего пункта коммунист выступает против цифровой слежки за гражданами (такая же инициатива есть у Алены Поповой). Кроме того, кандидат от КПРФ настаивает на отмене обязательной вакцинации, в этом его поддерживает и партия.

Илья Мастюков,

специально для «Новой»

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