Новак рассказал о реализации климатической политики в России

Россия планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году, рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона «Новое знание».

«Я считаю, что климатическая повестка мировая, тот тренд, который сегодня есть, РФ активно поддерживает. Это подтверждается тем, что мы подписали Парижское соглашение (оно было заключено в 2015 году, вступило в силу для РФ в 2019 году – прим.ВЗГЛЯД), были заявлены со стороны РФ те показатели целевые, которые мы должны достигнуть. К 2030 году мы должны снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года… Я считаю, что мы полностью можем выйти… на нулевые или близкие к нулевым выбросы СО2», – приводит РИА «Новости» слова Новака.

Он уточнил, что на сегодняшний день нетто-выбросы СО2 в атмосферу в РФ составляют 1,6 млрд тонн, тогда как в конце 1990-х годов они достигали 3,1 млрд тонн.

По словам Новака, работа по снижению выбросов ведется по нескольким направлениям. «Мы говорим о повышении энергоэффективности, которая, в свою очередь, приводит к снижению потребления энергии… Второе – правительством утверждены «Наилучшие доступные технологии» (федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» – прим. ВЗГЛЯД), которыми должны пользоваться предприятия», – добавил он.

Также Новак подчеркнул, что в РФ снижаются выбросы попутного нефтяного газа при добыче нефти и модернизируются электростанции. «Сегодня мы увеличили показатель использования ПНГ до 85%. То есть всего 15% пока еще выбрасывается. Но в ближайшие годы мы должны будем прийти близко к 100%. Мы стимулируем наши компании, чтобы они попутный газ не сжигали, а закачивали либо в пласты, либо использовали при выработке электроэнергии… Мы занимаемся модернизацией электростанций… снижаем расходы топлива на выработку кВт.ч электроэнергии. За последние несколько лет такие расходы снизились на 10%», – сообщил он.

«Есть очень много и других направлений, но хочу сказать, что это наша осмысленная политика, связанная с реализацией климатической политики, происходит целенаправленно, путем и принятия решений, и стимулирования наших компаний заниматься этими вопросами», – заключил Новак.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание» спрогнозировал начало четвертой промышленной революции.

По его словам, РФ готовится к переходу на новую энергетику. Он напомнил, что ЕС, Япония, Китай и другие страны заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине XXI века, в основном за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые. «(Этот) процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику», – сказал Мишустин.