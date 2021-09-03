 

Новак рассказал о реализации климатической политики в России

03.09.2021, 1:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году, рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона «Новое знание».

«Я считаю, что климатическая повестка мировая, тот тренд, который сегодня есть, РФ активно поддерживает. Это подтверждается тем, что мы подписали Парижское соглашение (оно было заключено в 2015 году, вступило в силу для РФ в 2019 году – прим.ВЗГЛЯД), были заявлены со стороны РФ те показатели целевые, которые мы должны достигнуть. К 2030 году мы должны снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года… Я считаю, что мы полностью можем выйти… на нулевые или близкие к нулевым выбросы СО2», – приводит РИА «Новости» слова Новака.

Он уточнил, что на сегодняшний день нетто-выбросы СО2 в атмосферу в РФ составляют 1,6 млрд тонн, тогда как в конце 1990-х годов они достигали 3,1 млрд тонн.

По словам Новака, работа по снижению выбросов ведется по нескольким направлениям. «Мы говорим о повышении энергоэффективности, которая, в свою очередь, приводит к снижению потребления энергии… Второе – правительством утверждены «Наилучшие доступные технологии» (федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» – прим. ВЗГЛЯД), которыми должны пользоваться предприятия», – добавил он.

Также Новак подчеркнул, что в РФ снижаются выбросы попутного нефтяного газа при добыче нефти и модернизируются электростанции. «Сегодня мы увеличили показатель использования ПНГ до 85%. То есть всего 15% пока еще выбрасывается. Но в ближайшие годы мы должны будем прийти близко к 100%. Мы стимулируем наши компании, чтобы они попутный газ не сжигали, а закачивали либо в пласты, либо использовали при выработке электроэнергии… Мы занимаемся модернизацией электростанций… снижаем расходы топлива на выработку кВт.ч электроэнергии. За последние несколько лет такие расходы снизились на 10%», – сообщил он.

«Есть очень много и других направлений, но хочу сказать, что это наша осмысленная политика, связанная с реализацией климатической политики, происходит целенаправленно, путем и принятия решений, и стимулирования наших компаний заниматься этими вопросами», – заключил Новак.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание» спрогнозировал начало четвертой промышленной революции.

По его словам, РФ готовится к переходу на новую энергетику. Он напомнил, что ЕС, Япония, Китай и другие страны заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине XXI века, в основном за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые. «(Этот) процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику», – сказал Мишустин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / На открытии Wimbledon зрители встретили овациями разработчика COVID-вакцины AstraZeneca. Видео

18.07 / Во время пожара в Нанте сгорел старинный орган

20.04 / Ликвидировано открытое горение после взрыва газа в доме в Нижегородской области

29.01 / Кличко: В Киеве против девяти частных домов престарелых открыли уголовные дела

22.04 / Бренд АвтоВАЗ вывел на тесты прототип Lada Vesta FL

05.09 / Комплекс по обработке бытовых отходов запущен в Тульской области

02.08 / Число жертв коронавируса в мире превысило 685 тыс.

17.06 / Die Welt – 49 немецких полицейских уличили в экстремизме

18.08 / Отказавшийся подписать протокол член избиркома найден мертвым в Белоруссии

03.06 / Пражский град счел намерение объявить импичмент Земану попыткой госпереворота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика