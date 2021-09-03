Зеленский и Байден не обсуждали пересмотр минских соглашений по Донбассу

Во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Ермак отметил, что для участия США в урегулировании в Донбассе требуется согласие всех сторон, но Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку. По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности», передает ТАСС со ссылкой на «1+1».

Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект».

Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».