Сбоев в единовременных выплатах пенсионерам не зафиксировано

В рамках реализации поручений президента РФ Владимира Путина пенсионеры получают выплаты в размере 10 тыс. рублей без сбоев, сообщили общественные палаты и уполномоченные по правам человека в регионах.

Замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка сообщил, что «общался с коллегами из общественных палат дальневосточных регионов». Никаких «инцидентов в рамках общественного контроля исполнения указа президента не зафиксировано». В Сибири выплаты также «проходят ритмично». Он уверен, что и «в европейской части Пенсионный фонд хорошо отработает».

Председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий отметил, что «в целом указ президента выполнен, средства поступили на счета граждан», а ПФР «сработал оперативно», передает ТАСС.

Председатель Общественной палаты Еврейской автономной области Михаил Половинко сообщил, что «платежи производятся автоматически, без необходимости собирать и подавать какие-либо документы», указ президента «выполнен в срок».

Уполномоченный по правам человека в Самарской области сообщает, что выплаты получили все пенсионеры, за исключением граждан, проживающих за рубежом. О выплатах также сообщается на онлайн-ресурсах нижегородского, тульского и подмосковного омбудсменов, а также на сайтах общественных палат Волгоградской и Ярославской областей.