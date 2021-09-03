 

Сбоев в единовременных выплатах пенсионерам не зафиксировано

03.09.2021, 1:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ рамках реализации поручений президента РФ Владимира Путина пенсионеры получают выплаты в размере 10 тыс. рублей без сбоев, сообщили общественные палаты и уполномоченные по правам человека в регионах.

Замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка сообщил, что «общался с коллегами из общественных палат дальневосточных регионов». Никаких «инцидентов в рамках общественного контроля исполнения указа президента не зафиксировано». В Сибири выплаты также «проходят ритмично». Он уверен, что и «в европейской части Пенсионный фонд хорошо отработает».

Председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий отметил, что «в целом указ президента выполнен, средства поступили на счета граждан», а ПФР «сработал оперативно», передает ТАСС.

Председатель Общественной палаты Еврейской автономной области Михаил Половинко сообщил, что «платежи производятся автоматически, без необходимости собирать и подавать какие-либо документы», указ президента «выполнен в срок».

Уполномоченный по правам человека в Самарской области сообщает, что выплаты получили все пенсионеры, за исключением граждан, проживающих за рубежом. О выплатах также сообщается на онлайн-ресурсах нижегородского, тульского и подмосковного омбудсменов, а также на сайтах общественных палат Волгоградской и Ярославской областей.



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