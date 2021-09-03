В Китае успешно испытана многоразовая ракета-носитель «Тяньсин-2»

Как стало известно, китайская компания Space Transportation успешно запустила многоразовую космическую ракету-носитель «Тяньсин-2». Испытания такого рода проведены уже в третий раз. По словам представителей компании, использование многоразовых ракет открывает невиданные перспективы в развитии космонавтики.

Дело в том, что такие носители, возвращаемые на Землю и используемые минимум по несколько раз, существенно удешевляют каждый запуск космических аппаратов.

Именно поэтому запускать спутники в недалеком будущем смогут даже те компании, которым сегодня это не по карману. Также специалисты надеются на удешевление космического туризма. Кстати, сейчас та же самая компания разрабатывает туристический космоплан.