 

В Китае успешно испытана многоразовая ракета-носитель «Тяньсин-2»

03.09.2021, 1:32, Новости дня
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Как стало известно, китайская компания Space Transportation успешно запустила многоразовую космическую ракету-носитель «Тяньсин-2». Испытания такого рода проведены уже в третий раз. По словам представителей компании, использование многоразовых ракет открывает невиданные перспективы в развитии космонавтики.

Дело в том, что такие носители, возвращаемые на Землю и используемые минимум по несколько раз, существенно удешевляют каждый запуск космических аппаратов.

Именно поэтому запускать спутники в недалеком будущем смогут даже те компании, которым сегодня это не по карману. Также специалисты надеются на удешевление космического туризма. Кстати, сейчас та же самая компания разрабатывает туристический космоплан.



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