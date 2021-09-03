 

“Мне нужно было в Москву”: Шаляпин объяснил, почему он оставил жену в Америке

03.09.2021, 1:22, Разное
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Несмотря на информацию о тяжелом состоянии здоровья бизнесвумен Татьяны Клаудии Дэвис, ее новоиспеченный муж, певец Прохор Шаляпин, прилетел в Москву. Пока жена находится под аппаратом ИВЛ в Америке, артист занимается своими делами на родине.

Объяснения

Прохор подвергся критике за то, что бросил свою больную жену, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Артист поспешил пояснить причину своего возвращения в Россию. По его словам, он прилетел в Москву, чтобы снять два новых клипа. Это во-первых.

Во-вторых, его присутствие в Америке бессмысленно. Жене он, увы, ничем не может помочь. Она находится в клинике под присмотром врачей, которые борются за ее жизнь. В палату к Татьяне мужа не пускают. Таким образом, он никак не может повлиять на текущее положение дел. Как выразился певец, в Штатах от него «толку ноль». Музыкант отметил, что как только супруга «оклемается», то он сразу прилетит к ней. Планов у пары много. Например, им нужно до января приобрести дом в Лас-Вегасе. До этого момента они проживали в съемном жилье.

Подозрительное совпадение

Напомним, что Татьяна заразилась коронавирусом на собственной свадьбе, несмотря на присутствие небольшого количества гостей. Помимо нее, КОВИД-19 подхватили ее родители. Сейчас они находятся в той же клинике, что и дочь.

Татьяна владеет сетью адвокатских контор, сама она родом из Канады, но живет в Штатах. Бизнесвумен ранее не состояла в браке и детей не имеет. Из родственников у нее только мама и папа. В случае чего все многомиллионное состояние достанется ее законному мужу – Прохору Шаляпину.

По этой причине люди подозревают артиста в меркантильности и даже проводят параллели между подозрительно скорым ухудшением здоровья бизнесвумен и свадьбой с российским артистом. Друг музыканта Георгий Кирьянов говорит, что Прохор женился по любви. До того как узаконить отношения, влюбленные тайно встречались два года.



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