Дубилет обратился в суд. Хочет заставить МВД удалить его имя из списка лиц, скрывающихся от власти

Об этом пресс-служба ОАСК сообщила 2 сентября.

Дубилет требует признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации относительно внесения его имени в персонально-справочный учет Единой информационной системы МВД.

Он просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте Министерства в разделе “Лица, которые скрываются от органов власти”, говорится в релизе.

ОАСК открыл производство по иску и решил привлечь к участию в процессе в качестве третьей стороны Национальное антикоррупционное бюро.

Сейчас Дубилет есть в списке лиц, скрывающихся от власти. В базе данным МВД указано, что он пропал 26 марта 2021 года.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Контекст:

Дубилета и еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств “ПриватБанка”. По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления “ПриватБанка” Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.

И.о. главы САП Максим Грищук говорил, что Дубилет скрывается от следствия, 29 марта и.о. главы САП сообщил, что экс-главу “ПриватБанка” объявили в розыск в Украине, а позднее было обращение с просьбой о международном розыске в Интерпол.

Дубилет утверждал, что не скрывается от следствия. Он сообщал, что живет в Израиле и не может выехать в Украину.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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