22 сентября к Земле приблизится крупный астероид

Астероид, получивший рабочее название NY1, максимально приблизится к Земле 22 сентября текущего года, сообщают в NASA. По словам специалистов, риска столкновения с нашей планетой в данном случае нет никакого. Однако именно этот астероид находится в числе нескольких десятков небесных тел, которые в будущем могут угрожать человеческой цивилизации.

Ученые сообщают, что по размеру этот астероид 300 на 130 метров. Скорость его полета в космосе составляет около 33 тысячи километров в час. Минимальное расстояние до Земли составит примерно миллион километров.

Скорость астероида указывает на то, что он не может покинуть пределы Солнечной системы. Это значит, что, двигаясь по орбите, он периодически приближается к траектории, которую описывает Земля.