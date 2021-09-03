 

Украинка Калинина во втором круге US Open проиграла бывшей первой ракетке мира

03.09.2021, 0:02, Новости дня
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Соперницей Калининой (76-я ракетка мира) была бывшая первая ракетка мира, а сейчас 17-я в рейтинге WTA Анжелик Кербер из Германии.

Поединок завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу немецкой спортсменки.

В третьем круге сетки женского одиночного разряда US Open сыграет только одна украинка – Элина Свитолина. Ее соперницей станет Дарья Касаткина из России.

Всего в одиночной сетке турнира в США стартовали четыре представительницы Украины: Свитолина, Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Контекст:

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема. Его призовой фонд в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн. Чемпионы мужского и женского одиночного разряда получат по $2,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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