 

Медведчука оставили под домашним арестом до конца октября, украинские паралимпийцы завоевали девять наград. Главное за день

03.09.2021, 0:02, Новости дня
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Медведчуку продлили домашний арест

Печерский районный суд Киева еще почти на два месяца продлил домашний арест главе политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь”, нардепу Виктору Медведчуку, подозреваемому в государственной измене. Медведчук будет находиться под домашним арестом до 31 октября. Он носит электронный браслет с 14 мая.

Россия отказалась продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене объявила 2 сентября, что не будет поддерживать консенсус по продлению мандата миссии на пунктах пропуска “Гуково” и “Донецк” на границе с Украиной. 

Украина расценила намерения России не продлевать после 30 сентября мандат мониторинговой миссии как свидетельство планов продолжать и наращивать поставки оружия на оккупированные территории Донбасса. 

Миссия ОБСЕ работает на пунктах пропуска “Гуково” и “Донецк” с 2014 года, ее приглашала сама Россия. 

10 украинских университетов попали в рейтинг лучших вузов мира

Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших вузов мира World University Rankings 2022. В список вошли 10 украинских университетов, самое высокое место – в диапазоне 501–600 – занял Сумской государственный университет. 

Паралимпийская сборная Украины завоевала девять наград в Токио

По итогам девятого дня соревнований сборная Украины занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр 2020 года. Украинские паралимпийцы завоевали сегодня девять наград, в том числе три золотых (пловец Максим Крипак, для него это четвертая паралимпийская медаль в Токио, а также легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный). 

В Польше разгорелся скандал из-за смерти украинца

Польская Gazeta Wyborcza опубликовала статью, посвященную смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. В материале газеты говорится, что в центре помощи пьяным во Вроцлаве украинца жестоко избили полицейские, после чего он скончался. 

Никифоренко умер еще 30 июля, но только после огласки в СМИ четырех полицейских отстранили от работы. Инцидент расследуют как непреднамеренное доведение до смерти, но в прокуратуре не исключают переквалификации дела. 

Следствие по делу МН17 обратилось к российским военным

Совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения самолета рейса MH17 на оккупированном Донбассе обратилась к российским военным с просьбой поделиться информацией об авиакатастрофе. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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