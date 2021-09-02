Вы город готовите? — Нет, просто показываю. — Красивое

Во Владивостоке накануне Восточного экономического форума прикрыли стыдные фасады фиговыми листками.



Замаскированное здание в центре Владивостока. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

Второго сентября в столице Дальнего Востока стартует Восточный экономический форум. Традиционно ВЭФ Владивосток встречает словно в режиме скайп-конференции: все, что видят собеседники, причесано, что не видят — по остаточному принципу. Ямы на дорогах латают (но обязательно поближе к началу мероприятия — если сделать раньше, то велика вероятность, что асфальт «поплывет»), траву косят, осыпающиеся фасады исторических зданий белят или — новация 2021 года — завешивают тряпочками. Это фальшфасады, они изрядно смешат горожан и вызывают непоколебимые ассоциации с потемкинской деревней.Как нам дороги дороги

Есть даже такая статья в бюджете — на подготовку к Восточному экономическому форуму. Так, в 2021 году на эти цели власти региона дали городу 700 млн рублей, еще 300 млн дало Минвостокразвития. Всего же на придание Владивостоку вида, достойного звания столицы ДФО, только в этом году из краевого бюджета выделено 1,7 млрд рублей.

Еще с саммита АТЭС 2012 года все жители Владивостока отлично помнят: в городе есть «гостевой маршрут» и есть все остальное. Отличие в том, что по первому — понятно из названия — ездят гости. Например, Путин. Путин — наш президент. И ему положено показывать все красивое. Другим высокопоставленным и богатым людям со всех стран (кто не воспользовался вертолетом) тоже желательно бы не тыкать пальцем в волнообразный асфальт на одной из главных транспортных артерий города, Некрасовском путепроводе.

В этом году дороги отремонтировали, надо отдать должное, куда лучше, чем в прошлых. Ямочный ремонт завершили раньше. Но это не значит, конечно, что в тех районах, куда нога президента не ступит никогда, тоже все залатали.

— Проспект Столетия закатали, Маяковского, Гоголя под путепроводом. Пушкинскую, Светланскую даже, причем быстро. Много починили. Но мы же понимаем, что это перед ВЭФ. А Калинина как поживает? А Русская? Да почти любая межкварталка. Центр и федеральная трасса — и на том спасибо, — разводит руками жительница Владивостока, автомобилистка и молодая мама Марина.

— Никаких вопросов бы не возникало, если бы все это делали вообще, в принципе, а не к форуму. Как будто главные в этом городе не мы, а те, кто приедет на два дня потусоваться.

Почему это все не нам? Это касается и покоса травы, и обновленных пешеходных переходов, и тротуарной плитки, которую по всему центру переложили. Отлично, что вы все это сделали — а без ВЭФ слабо? Вы же квартиру свою не только к приходу мамы с папой прибираете?

Замаскированное здание в центре Владивостока. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

Смеяться так смеяться. Буквально вечером во вторник напротив здания ФСБ (тоже гостевой маршрут!) провалился асфальт. Там теперь два «портала в ад». Хоть трубу горячего водоснабжения не задело, и то хорошо. В среду специалисты мэрии поедут на место разбираться. В четверг в город прибудут представители более чем 60 государств, чтобы заключить, как пишут СМИ, договоров на 4 триллиона, а то и больше (где все эти большие проекты — отдельный вопрос). С понедельника во Владивостоке в связи с ВЭФ приостановлены все дорожные и земляные работы, а также прессовки теплотрасс.

Фиговые листки исторических фасадов

Но если дороги, тротуары и покос травы — дело привычное, то есть вещи, которые к форуму раньше делали редко или не делали никогда. Горожане, например, рады обманываться, путая обыкновенный гидропосев с покраской травы. В комментарии в популярной владивостокской группе в Facebook даже вышел грустный мэр Константин Шестаков и объяснил, что вообще-то так засеивают газоны.

Пока гости форума и журналисты сдают ПЦР-тесты и получают бейджи, бодрые рабочие приколачивают последние фальшфасады. Это новшество стало вишенкой на торте предфорумного безумия. Один из них — голубой с облачками «фасад» — прикрыл обгоревшее еще в 2019 году здание ТЦ «Максим». Правда, в ночь на 22 августа случился шторм, и тряпичный фиговый листок поистрепался, даже пошел дырами, но его подлатали.

Недостроенный апарт-отель «Арбат» украсили баннером с милыми рисунками: балкончики, пьющие кофе горожане, чайки. Тут стоит заметить, что «Арбат» находится в статусе недостроя уже много лет, его даже несколько раз закрывали приставы, поскольку пристройку собственники возвели незаконно. Тем не менее он не просто работает, но и традиционно является одним из официальных отелей ВЭФ, и каждый форум здесь на парковке стоят брендированные авто, что отвозят гостей на остров Русский на сессии.

Пошлее всего поступили с историческим зданием бывшего ДК Дзержинского на Фокина, 12. До прошлого года оно было в ведении УМВД, а в 2016 году здесь горел архив УБЭП. С тех пор дом нуждается в ремонте, осыпаясь, трескаясь и зияя кирпичами из-под осыпавшейся штукатурки. И вот наконец-то он стал красивым — но не потому, что на его реставрацию нашлись деньги и силы, а благодаря фальшпанели. Даже окошечки голубые оставили. И это не все фасады, которые завесили баннерами. Реакция горожан однозначная: «потемкинская деревня», «фиговый листок», «а что, это теперь всегда ремонт так делать будут?».

Яма на улице Фокина. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

Спасибо, что дышать можно

Стоит понимать, что народ абсолютно точно будет стоять в пробке, когда едет его «слуга № 1», это в целом никого не смущает. Что точно не радует, так это ограничения, вводимые на ВЭФ, — с каждым годом их все больше.

Так, во Владивостоке с 30 августа по 4 сентября действует запрет на парковку и въезд крупногабаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы. Если грузовик должен заехать на остров Русский, чтобы доставить что-нибудь на ВЭФ, делать это придется с 23:00 до 7:00.

30 августа — 4 сентября на трассах острова Русский запрещено парковаться (кроме обустроенных площадок). За этим, кстати, следят силовики. Раньше-то только до Океанариума нельзя было, дальше гости не ездят.

Фото: РИА Новости

1–4 сентября над Владивостоком нельзя летать. Никому, кроме самолетов-«безопасников», следующих по центральному расписанию самолетов и чартерных рейсов и вертолетов, доставляющих участников ВЭФ. Разрешены еще рейсы, согласованные с ФСО.

1–4 сентября в бухтах Аякс, Парис, Новик на Русском нельзя плавать. «Исключение составят суда, привлеченные к мероприятиям ВЭФ, местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик, специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи», — сообщили в правительстве региона.

2 сентября с 14:00 до 19:00 в проливе Босфор Восточный и прилегающих к нему акваториях, а также водных пространств, прилегающих к острову Шкота от Токаревского маяка до мыса Бурный, полностью запрещено движение судов.

1‒5 сентября на территории Артемовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных районов нельзя охотиться.

30 августа — 4 сентября вообще нельзя пройти в кампус Дальневосточного федерального университета и на прилегающую территорию, если у вас нет бейджа. Зато 5‒6 сентября все желающие смогут посмотреть, чем привлекали инвесторов и гостей павильоны 11 дальневосточных регионов на выставке «Улица Дальнего Востока» на набережной острова Русский. Правда, с условием — нужна предварительная регистрация на сайте форума.

Вячеслав Беляков

политолог:

— Восточный экономический форум задумывался как площадка привлечения инвестиций для прорывного развития территории. Однако прорывного развития пока жители Владивостока и Приморья не замечают. Оценивать инвестиционную эффективность — удел других специалистов, мы же можем проследить социальный эффект от проведения мероприятия.

С одной стороны, программные речи первого лица, произнесенные на дальневосточной земле, действуют на жителей магически, что перед выборами особенно важно. С другой, подготовка к форуму становится хрестоматийным примером выстраивания «потемкинского форпоста империи» в отдельно взятом городе. Перекладывание дороги за два дня, баннеры с облачками, скрывающие горелый торговый центр, уродующий гостевой маршрут, ежегодное строительство и разборка павильонов — все это раздражает жителей. Ведь традиционно спешное наведение порядка означает, что оно так же спешно закончится, а системно подходить к содержанию столицы региона в приличном состоянии нет ни сил, ни средств. Но приморцы, хоть и с иронией, научились ценить даже мимолетное внимание больших начальников: покрасили фасады к приезду президента — и хорошо.

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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