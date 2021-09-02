Видео: Провал Зеленского в Вашингтоне

Долгожданные переговоры президентов США и Украины завершились для украинской стороны неудачно. Встреча с Джо Байденом не принесла Владимиру Зеленскому ничего из того, на что он рассчитывал. Вместо реальной поддержки он получил своего рода терапию, задача которой – уберечь украинскую власть от вредных для США глупостей.

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