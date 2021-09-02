 

Видео: Провал Зеленского в Вашингтоне

02.09.2021, 23:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДолгожданные переговоры президентов США и Украины завершились для украинской стороны неудачно. Встреча с Джо Байденом не принесла Владимиру Зеленскому ничего из того, на что он рассчитывал. Вместо реальной поддержки он получил своего рода терапию, задача которой – уберечь украинскую власть от вредных для США глупостей.

Теги: 

США
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Украина
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Джо Байден
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин



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