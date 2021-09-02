Россия отвергла доклады группы ОЗХО по химоружию в Сирии

Москва отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации ОЗХО, которая «отрабатывает политический заказ» против Сирии, сообщила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.

В четверг в СБ ООН проходит заседание по сирийскому химическому досье, которое, по словам Евстигнеевой, стало для стран Запада «одним из инструментов наказания» Дамаска. В связи с этим искать в досье «какую-либо связь с применением или неприменением химоружия» не имеет смысла, сказала она.

Евстигнеева заявила, что техсекретариат ОЗХО становится «инструментом наказания тех, кто не нравится отдельным государствам или мешает им в реализации геополитических устремлений». Она подчеркнула рост числа доказательств грубых и умышленных нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны техсекретариата. Так, были допущены «подтасовки при подготовке печально известного доклада МУС по инциденту в городе Дума в 2018 году», передает РИА «Новости».

Само создание ГРИ ОЗХО продавлено в нарушение принципа консенсуса и статьи 15 Конвенции запрещении химоружия, а цели ГРИ – «не восстановить реальную картину событий, а подогнать изложение под заключение о виновности Дамаска», сказала Евстигнеева. В связи с этим российская сторона «отвергает выводы как уже выпущенных докладов ГРИ по Эль-Латамне и Саракибу, так и любые ее будущие продукты».

Напомним, Москва уже указывала на фактические ошибки в докладе группы ОЗХО по химатакам в Сирии. Россия и другие страны – участники Конвенции о запрещении химического оружия убеждены, что создание «нелегитимного по своему характеру» механизма в виде ГРИ, в составе которого «доминируют представители стран Запада», противоречит положениям конвенции.