 

Россия отвергла доклады группы ОЗХО по химоружию в Сирии

02.09.2021, 23:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМосква отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации ОЗХО, которая «отрабатывает политический заказ» против Сирии, сообщила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.

В четверг в СБ ООН проходит заседание по сирийскому химическому досье, которое, по словам Евстигнеевой, стало для стран Запада «одним из инструментов наказания» Дамаска. В связи с этим искать в досье «какую-либо связь с применением или неприменением химоружия» не имеет смысла, сказала она.

Евстигнеева заявила, что техсекретариат ОЗХО становится «инструментом наказания тех, кто не нравится отдельным государствам или мешает им в реализации геополитических устремлений». Она подчеркнула рост числа доказательств грубых и умышленных нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны техсекретариата. Так, были допущены «подтасовки при подготовке печально известного доклада МУС по инциденту в городе Дума в 2018 году», передает РИА «Новости». 

Само создание ГРИ ОЗХО продавлено в нарушение принципа консенсуса и статьи 15 Конвенции запрещении химоружия, а цели ГРИ – «не восстановить реальную картину событий, а подогнать изложение под заключение о виновности Дамаска», сказала Евстигнеева. В связи с этим российская сторона «отвергает выводы как уже выпущенных докладов ГРИ по Эль-Латамне и Саракибу, так и любые ее будущие продукты».

Напомним, Москва уже указывала на фактические ошибки в докладе группы ОЗХО по химатакам в Сирии. Россия и другие страны – участники Конвенции о запрещении химического оружия убеждены, что создание «нелегитимного по своему характеру» механизма в виде ГРИ, в составе которого «доминируют представители стран Запада», противоречит положениям конвенции.



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