 

Стало известно, что на спутниковом интернете Starlink хотят зарабатывать 6 млрд долларов ежегодно

02.09.2021, 23:44, Новости дня
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Суперпроект компании Илона Маска SpaceX по созданию спутниковой интернет-системы Starlink сейчас требует огромных затрат. Однако это вовсе не означает, что авторы идеи занимаются альтруизмом.

Как стало известно из достоверных источников, по своему бизнес-плану SpaceX хочет ежегодно зарабатывать минимум по шести миллиардов американских долларов.

Однако до таких огромных доходов еще далеко, говорят эксперты. Сначала нужно вывести на орбиту все 12 тысяч спутников связи. Затем нужно привлечь достаточное количество абонентов по сему миру, что не так просто, как может показаться на первый взгляд. Могут возникнуть проблемы. Что делать, если. Например, вскоре окажется, что существует интернет-связь и подешевле, и с большей скоростью передачи данных?



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