 

Во время раскопок на территории Украины обнаружены остатки древнего жилища возрастом 30 тысяч лет

02.09.2021, 23:44, Новости дня
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Во время археологических раскопок, проводимых у берегов Днепра, украинские ученые сумели обнаружить остатки жилого строения глубокой древности. Ему, как минимум, тридцать тысяч лет, говорят специалисты.

Речь идет о доме, построенном во времена верхнего палеолита. Оказалось, что люди уже строили для себя жилища, а не просто жили в пещерах, еще задолго до того, как начали плавить металлы, заниматься устойчивым земледелием или скотоводством.

Площадь построенного из дерева дома составляла 14,5 кв. м. Видимо, это была охотничья хижина, так как рядом обнаружено много останков убитых человеком животных. Ученые предполагают, что рядом могли построить еще и другое сооружение хозяйственного назначения.



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