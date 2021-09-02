Пытался говорить по-пацански: Онищенко высмеял наглое поведение Зеленского в США

В Белом доме состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высмеял поведение и тактику переговоров украинского президента.

По словам парламентария, Зеленский вел себя нагло и наигранно пытался диктовать свои условия, однако очевидно. что к нему никто не прислушается.

Онищенко отметил, что Зеленский пытался выторговать хоть какие-то преференции для своей страны у США, пишет Life. При этом он говорил нелепо и как-то “по-пацански”, что смотрелось возмутительно с точки зрения дипломатии.

“Впечатление от заявлений господина Зеленского такое: нахаленок на паперти. Приехал с протянутой рукой, но ведет себя очень нахально и даже нагло”, — заявил Онищенко.

Депутат добавил, что украинский лидер пытается диктовать Западу условия переговоров оп транзиту российского газа через Незалежную, но все прекрасно понимают, что здесь на первом месте для ЕС интересы Германии и других европейских стран.

При этом Онищенко подчеркнул, что “Северный поток – 2” является российским проектом, и распоряжаться им будет только наша страна.

Напомним, по итогам поездки украинского лидера в США было принято совместное заявление сторон. В документе говорилось в частности и о транзите газа. В документе также говорится о противодействии российской агрессии.

В целом политологи назвали визит Владимира Зеленского в США унизительным.