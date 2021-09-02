 

Пытался говорить по-пацански: Онищенко высмеял наглое поведение Зеленского в США

02.09.2021, 23:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Белом доме состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высмеял поведение и тактику переговоров украинского президента.

По словам парламентария, Зеленский вел себя нагло и наигранно пытался диктовать свои условия, однако очевидно. что к нему никто не прислушается.

Онищенко отметил, что Зеленский пытался выторговать хоть какие-то преференции для своей страны у США, пишет Life. При этом он говорил нелепо и как-то “по-пацански”, что смотрелось возмутительно с точки зрения дипломатии.

“Впечатление от заявлений господина Зеленского такое: нахаленок на паперти. Приехал с протянутой рукой, но ведет себя очень нахально и даже нагло”, — заявил Онищенко.

Депутат добавил, что украинский лидер пытается диктовать Западу условия переговоров оп транзиту российского газа через Незалежную, но все прекрасно понимают, что здесь на первом месте для ЕС интересы Германии и других европейских стран.

При этом Онищенко подчеркнул, что “Северный поток – 2” является российским проектом, и распоряжаться им будет только наша страна.

Напомним, по итогам поездки украинского лидера в США было принято совместное заявление сторон. В документе говорилось в частности и о транзите газа. В документе также говорится о противодействии российской агрессии.

В целом политологи назвали визит Владимира Зеленского в США унизительным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Для улучшения состояния пациентов с коронавирусом на ИВЛ хотят использовать музыку

25.06 / Свободу диктанту!

22.09 / Мнение: 20 суток подземных протестов

13.06 / Развить мелкую моторику, память и внимание поможет арт-поделка – алфавит из отпечатков ладошек

08.10 / Награда со знаком С

25.11 / Илья Авербух попросил не путать «Ледниковый период» с «Давай поженимся!»

29.11 / Четыре признака того, что у вашего ребенка «старая душа»

10.08 / Звезда фильма “Добейся успеха” Элайза Душку стала мамой во второй раз

17.09 / «Хабад» бесплатно проведёт утренники в российских детских садах

15.03 / В Google Translate появятся зумерский и кальянный языки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика