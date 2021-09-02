 

Журналист Шарий о трехмиллиардном кредите Украине: Ходит по миру лох с протянутой рукой

02.09.2021, 23:24, Разное
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Обозреватель объяснил, почему главы двух государств не стали общаться с представителями СМИ, а сделали лишь совместное заявление по итогам диалога. По мнению эксперта, это значит, что писать его будут в Белом доме.

Шарий отметил, что американцы не хотят, чтобы глава Украины вставили туда очередной фейк о том, что их позвали в НАТО. Также журналист прокомментировал тему предстоящей выдачи Незалежной трехмиллиардного кредита. По его мнению, денег Украина просит “под непонятные условия”.

Анатолий Шарий констатировал, что главное из них – выдача под покупку американского
экспорта. Он назвал такую схему “нахлобучь лоха”, когда страна дает свой же кредит на свои же
товары. По словам эксперта, это прекрасная схема, когда “ходит по миру лох, с протянутой рукой”, а ему
все одалживают денег, чтобы он покупал товары.

Напомним, по итогам поездки Владимира Зеленского в США было принято совместное заявление сторон. В документе говорилось в частности и о транзите газа и о противодействии российской агрессии. В целом политологи назвали встречу президента Украины с американским лидером унизительной.



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