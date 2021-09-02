 

$5 тыс. за выдачу разрешительных документов. Правоохранители разоблачили на взятке депутата и чиновника Полтавского горсовета

02.09.2021, 23:08, Новости дня
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“Злоумышленники пытались организовать систему поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности”, – говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, они требовали у гражданина $5 тыс. за выдачу паспорта фасада объекта недвижимости в центре Полтавы, и непривлечение его к ответственности за уже проведенную реконструкцию здания, добавили в ОГП.

Отмечается, что оперативники СБУ задержали депутата при получении второго транша “платежа” в $3 тыс.  

В рамках производства по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получения неправомерной выгоды) решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении депутату и причастному должностному лицу, подчеркнули в СБУ и ОГП.

Фото: ssu.gov.ua

Контекст:

2 сентября СМИ сообщали, что СБУ проводит обыски в Полтавском горсовете, в частности – в кабинетах городского главы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Николая Шевелева. Также корреспондент Общественного увидел в помещении горсовета председателя фракции “За майбутнє” Евгения Диканя в сопровождении работников СБУ.

Местное издание “Полтавщина” сообщало, что правоохранители задержали Диканя. “Полтавщина” отмечала, что обыски проходили также в ресторане “Болоньета Траттория”, который принадлежит Диканю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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